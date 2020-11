Studija otkrila: Simptomi covida-19 javljaju se ovim redoslijedom

Znanstvenici još uvijek pokušavaju shvatiti zašto se ponašanje virusa može tako drastično razlikovati u ljudskom tijelu, no jedno je istraživanje otkrilo da postoji jedna zajednička stvar u načinu kako se covid-19 predstavlja kod raznih osoba.

Nedavna studija pokazala je da će osobe najvjerojatnije iskusiti simptome covida uobičajenim redoslijedom: vrućica, kašalj, mučnina i povraćanje, a zatim proljev. Promatrajući gotovo 56 000 slučajeva covida-19 koje je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) zabilježila u Kini, istraživači su otkrili da koronavirus najprije uzrokuje vrućicu, a zatim se pojavljuju simptomi gornjih dišnih putova poput kašlja te potom slijede gastrointestinalni simptomi.

Poznavanje redoslijeda simptoma može ubrzati dijagnozu

Analiza, koja je također utvrdila da je covid dva do tri puta zarazniji od gripe, otkrila je i da su vrućica i kašalj dva prva simptoma. Kod nekih se pacijenata uz to javlja i grlobolja, glavobolja ili bolovi u mišićima, prenosi “N1“.

Istraživači su utvrdili da se simptomi covida-19 najčešće pojavljuju sljedećim redoslijedom: vrućica, kašalj i zatim ili upala grla i bolovi u mišićima ili glavobolja praćena mučninom, povraćanjem te proljevom. Uočili su i da redoslijed simptoma ne utječe na težinu bolesti.

Istraživači su sugerirali da bi njihovi nalazi mogli pomoći liječnicima brže dijagnosticirati covid-19 te smanjiti širenje bolesti.

“Važnost poznavanja prvih simptoma temelji se na potrebi zaustavljanja širenja covida-19. Postoji povećan rizik od prenošenja covida pa su važna brža testiranja i socijalno distanciranje, posebno kada se mjere socijalnog distanciranja i karantene ublaže”, naveli su istraživači.

Ono što dodatno komplicira situaciju i muči znanstvenike i liječnike jest činjenica da od početka pandemija gotovo 40 posto zaraženih koronavirusom nije pokazivalo nikakve simptome, zbog čega nesvjesno mogu dalje širiti bolest.

Kako se zaštititi?

Svatko od nas može slijediti jednostavne korake kako bi se zaštitili u vrijeme pandemije, a to prvenstveno uključuje nošenje maske, održavanje fizičke distance te temeljito pranje ruku. Uz to, preporučuje se izbjegavanje gužvi i prenatrpanih mjesta te redovita dezinfekcija površina koje se često dodiruju, navodi Eat this.

