Ako pidžamu nosite duže od 2 dana, dobro pazite: Evo šta će vam se desiti, iznenadit ćete se, žene oprezno

Činjenica je da većina ljudi to ne radi dovoljno često. Prema podacima, muškarci čekaju 13 dana da promijene pidžamu, dok je prosjek za žene nevjerojatnih 17 dana.

Ako vam je malo muka od tih podataka, postoji dobar razlog za to – pidžama se prlja jako brzo, a idealno bi bilo kad bismo svake noći odijevali čistu.

Nošenje iste pidžame nekoliko dana zaredom veoma je nehigijensko, a vjerojatno nemate pojma koliko se bacila krije u toj tkanini.

Donosimo vam osam groznih razloga zašto biste trebali večeras odjenuti čistu pidžamu.

1. Stafilokoki

Većina ljudi na koži nosi malu količinu stafilokoka, to je česta bakterija koja se nalazi na koži, u našim nosevima, ustima i ne uzrokuje nikakve tegobe. No, ako noćima nosite istu pidžamu, njihov broj se povećava, a kroz ogrebotine mogu ući pod kožu i uzrokovati opasne infekcije. Redovito pranje pidžame trebalo bi to spriječiti.

2. Prištići i ciste

Prištići nikad nisu ugodni, a još je gore kad znate da ste ih mogli spriječiti. Ako ne mijenjate pidžamu, razne vrste bakterija i mrtve stanice kože gomilaju se u tkanini te su cijelu noć pritisnute na vaše pore. Sve to dovodi do začepljenih pora i infekcija, koje se pretvaraju u bolne prištiće i infekcije kože. Prištići i ciste postaju ulaz za razne bakterije i viruse, koji vam se mogu uvući pod kožu.

3. Grinje

Riječ je o malim, mikroskopskim bićima koja žive u svakoj kući. Iako ih se ne možete u potpunosti riješiti, trebali biste poduzeti sve što možete kako biste ih maknuli iz svog kreveta. Grinje se hrane mrtvom kožom pa ih privlače vaš krevet i pidžama, koji su puni mrtvih stanica kože. Prljave pidžame privlače još više grinja, što može dovesti do respiratornih problema, posebno tokom sna.

4. Loš miris

Svi znamo da neredovno tuširanje i neodržavanje higijene tijela dovode do lošeg mirisa, a kako biste to spriječili potrebno je pobrinuti se i da je vaša pidžama čista. Prljave pidžame upijaju znoj tokom noći, a bakterije se posebno brzo razmnožavaju na mračnim i vlažnim mjestima te nastaju neugodni mirisi. Čak i ako se svake večeri tuširate, to nema koristi ako odijevate prljavu pidžamu.

5. Neugodan osjećaj

Zbog prljave pidžame ujutro se možete osjećati loše, posebno ako ste osoba koja se tušira navečer, a ne ujutro. Good Housekeeping upozorava da tokom noći vaša koža upija prljavštinu s prljave pidžame, a to je razlog zašto se ujutro osjećate prljavo.

6. Besane noći

Spavanje u čistoj pidžami pruža vam osjećaj svježine, udobnosti i pomaže da utonete u san. S druge strane, spavanje u prljavoj pidžami drži vas budnima cijelu noć, jer će vaša koža biti masna te će vas svrbjeti. Osim toga, zbog grinja ćete otežano disati. To dovodi do hrkanja i drugih prekida sna.

7. Alergije

Spavanje u nošenoj pidžami može dovesti do pojave alergija, a ako ste alergični na prašinu bilo bi dobro da mijenjate pidžamu barem svaki drugi dan. Alergije na prašinu, astma i druge poteškoće s disanjem pogoršavaju se tokom noći, jer je teže disati dok ležite.

8. Bolesti

Ako konstantno nosite prljavu pidžamu, tjerate svoj imunološki sistem da se bori protiv stafilokoka, bakterija i virusa. To dovodi do slabljenja vašeg tijela, što znači da ćete češće biti bolesni. Ako se nikako ne možete riješiti gripe ili želučane viroze, mijenjajte pidžamu svaki dan, piše “Index“.

