Nova studija pokazala da muškarci brže gube antitijela protiv koronavirusa

Utvrđeno je i to da postoji veća mogućnost da će se žene u većoj mjeri zaraziti koronavirusom, ali da su otpornije od muškaraca za koje se tvrdi da u najvećoj mjeri umiru usljed zaraze.

Studija koja još nije prošla recenziju, obuhvatala je gotovo šest mjeseci istraživanja u koje je bilo uključeno 308 članova osoblja u bolnicama Univerziteta u Strasbourgu u Francuskoj, a kod kojih je potvrđena zaraza koronavirusom. Većina tih pacijenata imala je blage simptome bolesti COVID-19.

Različita antitijela su mjerena uz pomoć tri vrste testa u dvije vrste istraživanja tokom perioda od 172 dana. Na prvom uzorkovanju krvi, muškarci stariji od 50 godina i oni s indeksom zdrave tjelesne težine imali su najveći nivo antitijela.

Na drugom uzorkovanju, nivoi antitijela (uključujući neutalne proteine čija je funkcija da spriječi virus da se zakači na ljudske ćelije), opali su više kod muškaraca nego kod žena, bez obzira na starost i težinu.

“Istraživanja su pokazala da muškarci imaju viši nivo antitijela od žena u akutnoj fazi, ali da uprkos tom boljem imunološkom odgovoru na početku zaraze, njihov nivo antitijela pada s vremenom i to mnogo brže, dok su, s druge strane, žene stabilnije zadržale taj nivo”, kazala je Samira Fafi-Kremer, šefica virusologije u bolnicama Univerziteta u Strasbourgu i jedna od autorica studije.

Pad antitijela zavisi od njihovog nivoa na početku zaraze

Još jedan od autora studije Oliver Schwartz, kazao je da ovaj pad antitijela zavisi od toga koliki je njihov nivo postignut na početku zaraze.

“Dakle, ako imate više antitijela na početku, imat ćete i brži njihov pad, ali to još moramo otkriti zbog čega”, dodao je Schwartz.

Doktorica Sabra Klein s Univerziteta Johns Hopkins navela je da bi kreatori vakcina trebali analizirati ove podatke kako bi vremenom mogli uporediti muške i ženske reakcije na njih. Postoji mogućnost da bi pad antitijela kod muškaraca mogao biti jednako brz i nakon vakcinacije.

“Ako se antitijela kod muškaraca u većoj mjeri smanje u odnosu na one kod žena i poslije vakcinacije, postoji mogućnost da će muškarci trebati još jednu vakcinu za obnavljanje antitijela kako bi mogli zadržati imunitet”, kazala je Klein.

Utvrđivat će se pojava različitog imunološkog odgovora

Razumijevanje imuniteta na koronavirus još nije potpuno. Naučnici su upozorili da su antitijela koja generišu B-ćelije ključna za odbrambeni odgovor čovjeka, ali nisu jedino oružje kojim imunološki sistem raspolaže.

T-stanice koje imaju zadatak da stimulišu proizvodnju B-ćelija, kao i da unište respiratorne ćelije koje je virus zahvatio, podjednako su ključne.

“Nisam iznenađena da bi moglo doći do razlike u intenzitetu imunološkog odgovora jer je to u skladu s drugim infekcijama, ali trebamo provesti i dodatna istraživanja. Vjerovatno je da će memorijske T-ćelije biti sačuvane i nakon infekcije pa i vakcinacije pa će moći podržati imunološki odgovor u slučaju druge zaraze kao što je to slučaj kod mnogih drugih virusnih infekcija, međutim, za to još nemamo dokaza”, kazala je doktorica Sabine Oertelt-Prigione s Univerziteta Radboud u Nizozemskoj, piše The Guardian.

Ovog mjeseca, studija provedena nad 100 pacijenata koju je vodio britanski konzorcij za imunologiju koronavirusa, pokazala je da je imunitet T-ćelija vjerovatno prisutan kod većine odraslih šest mjeseci nakon primarne infekcije.

Odvojena studija koja je obuhvatila 185 pacijenata i koja tek treba biti pregledana, pokazala je da u osam mjeseci nakon infekcije, većina ljudi koja se oporavila još ima dovoljno imunih ćelija da spriječi nastanak bolesti,piše Klix

