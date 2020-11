Pojavili se novi simptomi koronavirusa: Štetan i za usnu šupljinu, evo o čemu se radi

Koronavirus na svakoga djeluje drugačije pa tako neke osobe izgube osjete mirisa i okusa, neki osjećaju iznimnu slabost i povraćaju, dok neki pacijenti razviju teške simptome te im virus “sjedne na pluća”. Zbog toga pate od respiratornih problema, dok pojedini pacijenti imaju samo vrućicu, a drugi osip.

Uz poznate simptome, sada dolaze izvještaju koji prijavljuju da infekcija može utjecati i na oralno zdravlje. Dakle, virus ima utjecaja na zube, zubno meso, desni, jezik i usta, piše Huffington Post. Neki Covid pacijenti rekli su kako su im zubi oslabjeli te da su im neki čak i popucali. Prijavili su da im je zubno meso krvarilo i da im je caklina uništena pa su im zubi postali “prozirniji”.

Ipak, još uvijek je prerano da znanstvenici potvrde kako koronavirus čini štetu oralnoj šupljini. Neki stručnjaci iz zdravstva sumnjaju da koronavirus može izravno zaraziti krvne žile i poremetiti protok krvi u desnima čovjeka, kao i u zubima i jeziku. Misle da to uzrokuje propadanje i bol. Još u veljači je jednom pacijentu ispao zub dok zbog infekcije Covidom ležao hospitaliziran. No, niti kap krvi sa zubom, čak i na mjestu gdje je bio zub, nije prolila.

‘Čeljust je bogata krvnim žilama’

Vaskularni biolog i medicinski direktor Zaklade Angiogeneza, William Li, misli da bi pogoršanje zuba kod Covid pacijenata u konačnici moglo predstavljati problem s protokom krvi. Još je od prije poznato da korona napada krvne žile, što može dovesti do ugrušaka i začepljenja krvotoka. Do oštećenja može doći ako krv ne može lako doći do ljudskih organa.

Zbog toga su doktori vidjeli sve vrste komplikacija koje su povezane s koronavirusom u srcu, crijevima, plućima, bubrezima i mozgu, a ispostavilo se da se isto može dogoditi i s usnom šupljinom. Za Huffington Post Li kaže da je čeljust vrlo bogata krvnim žilama. Kada korona uđe u tijelo, virus se zakači za dio stanica koje se zovu ACE2 receptori. Naime, usta su puna tih receptora te su neka istraživanja pokazala kako bi usna šupljina mogla biti idealno okruženje za replikaciju i ispadanje koronavirusa. Osim korone, i ostali virusi izravno inficiraju usnu šupljinu,piše Net.

Ono što treba na ovu temu napraviti jest provesti više istraživanja jer će jedino tako stručnjaci donijeti bilo kakve čvrste zaključke koliko Covid šteti zubima. Budući da je Covid još uvijek nova bolest, doktori su tek počeli sa sastavljanjem “puzle” simptoma korone.

