Kako se riješiti bolova u očima – najbolje metode koje možete primjeniti odmah

U zavisnosti od toga u kom dijelu oka osjećate neugodnost – bol u oku se dijeli u dvije kategorije, a to su: okularna bol u očima koja se javlja na površini oka ili orbitalna bol u očima koja se javlja u samoj unutrašnjosti oka.

Bol u oku koji se javlja na samoj površini može se javiti u obliku peckanja ili svraba, a glavni uzročnici tavog bola su iritacije izazvane stranim tijelom, infekcijama ili traumom. Najčešće, ovakav oblik bolova u očima se veoma lako tretira. Kapi za oči su najčešće sredstvo koje je dovoljno za rješavanja ovog problema.

Bol u oku koji se javlja na samoj površini može se javiti u obliku peckanja ili svraba, a glavni uzročnici tavog bola su iritacije izazvane stranim tijelom, infekcijama ili traumom. Najčešće, ovakav oblik bolova u očima se veoma lako tretira. Kapi za oči su najčešće sredstvo koje je dovoljno za rješavanja ovog problema.

Uzroci bolova u oku i na kojim sve mjestima mogu da vas bole oči

Da bi se postavila tačna dijagnoza kad je u pitanju bol u oku neophodno je tačno odrediti odakle bol dolazi. A da biste to znali, potrebno je da upoznate anatomiju oka kako biste svom oftamologu lakše objasnili gdje vas boli.

Bol u očima može da se javlja na sljedećim dijelovima oka:

Rožnjača – Prozirni prozor ispred oka koji fokusira svjetlost.

Bjeloočnica – Bijeli dio oka, koji drži strukturu i oblik samog oka.

Konjuktiva – Tanki sloj koji prekriva unutrašnjost kapka i bjeloočnice

Iris – Obojeni dio na čijoj sredini se nalazi zjenica.

Orbita – Očna duplja koja se nalazi u lobanji u kojoj se nalazi oko i mišići.

Ekstraokularni mišići – Mišići koji rotiraju oko.

Živci – Oni prenose vizuelne informacije od očiju do mozga.

Kapci – Vanjski pokrivač koji štiti i raspoređuje vlažnost preko očiju.

Koji su glavni uzroci bola u oku?

Kad je u pitanju površinska bol u oku, postoji nekoliko stanja koji bi ga mogli izazvati, a to su:

Strano tijelo u oku je sigurno jedan od najčešćih uzroka bola u očima, bilo da je u pitanju trepavica, prljavština ili šminka, svi oni mogu iritirati oko, izazvati crvenilo, vodene oči i bol.

Konjuktivitis je upala tkiva, konjuktive, koje se nalazi „ispred“ oka i odmah ispod kapka. Upala ovog tkiva često može biti izazvana alergijom ili infekcijom. Iako je bol u oku u slučaju konjuktivitisa prilično blaga, drugi simptomi koji ga prate kao što su svrab, crvenilo i iscjedak mogu biti dosta neugodniji.

Iritacija izazvana kontaktnim sočivima takođe je veoma čest uzrok bolova u oku, a najčešće se dešava ljudima koji ne održavaju sočiva na pravilan način, ne skidaju ih na vrijeme i ne koriste sredstvo za dezinfekciju. Lasersko skidanje dioptrije predstavlja najefektniji način za trajnu korekciju vida poslije čega kontaktna sočiva više nisu potrebna, a samim tim uveliko je smanjena i mogućnost iritacije i pojave bolova u očima.

Abrazija rožnjače, bistre površine koja prekriva oko je veoma podložna povredama, a simptom koji se javlja u slučaju abrazije jeste osjećaj stranog tijela u očima. Nažalost, tretmani koji se koriste da se iritiacije odstrane, kao ispiranje oka vodom, uglavnom neće olakšati bol i neugodnosti u oku ako imate abraziju.

Blefaritis je stanje koje se javlja kada se masne žlijezde na krajevima kapaka upale i to može biti uzrok bolova u oku.

Čmičak ili ječmenik se na kapku pojavljuje u obliku bubuljice i to kao posljedica blefaritisa. Čmičak može biti veoma bolan, a mjesto na kome se nalazi prilično osjetljivo na dodir. Ipak to je rijetkost i u većini slučajeva čmičak nije uzrok bolova u očima.

Kad je u pitanju orbitalni bol, onaj koji se javlja u samom oku, takođe ima više uzroka koji bi ga mogli izazvati, a riječ je o nešto ozbiljnijim stanjima.

Na prvom mjestu tu je glaukom, stanje koje prati visok očni pritisak, a kao simptom možete osjetiti upravo to – pritisak unutar samog oka. Pored toga, kao simptomi glaukoma se mogu javiti mučnina, glavobolja i gubitak vida.

Optički neuritis se može javiti kao bol u oku, ali sa zadnje strane i obično dolazi u paru sa gubitkom vida i to onda kada se živac koji povezuje zadnju stranu oka sa mozgom, poznatiji i kao optički živac – upali. Ovu upalu mogu izazvati određene autoimune bolesti, virusna ili bakterijska infekcija.

Upala sinusa, poznata i pod imenom sinusitis može uzrokovati pritisak zadnje strane očiju i na taj način izazvati bol. Pored ovih stanja, bol u očima mogu uzrokovati migrene, povrede kao i upala irisa koji izaziva bol u samoj unutrašnjosti oka.

Bol u oku – simptomi koji se mogu javiti pored bolova

Simptomi koji se mogu pojaviti pored bolova u oku mogu biti sljedeći:

Zamagljen vid

Iscjedak

Osjećaj stranog tijela u oku

Glavobolja

Osjetljivost na svjetlost

Mučnina ili povraćanje

Crvenilo u oku ili ječmenik

Suzenje

Pojava krmelja

Upravo ti ostali simptomi mogu biti od velike pomoći prilikom otkrivanja pravog uzroka boli.

Kada je potrebno da se javite doktoru ukoliko vam se jave bolovi u očima?

Iako, kao što smo na samom početku napisali, bol u oku u većini slučajeva prolazi bez nekih većih intervencija postoje situacije koje nikako ne biste trebali da ignorišete i zbog kojih se morate javiti svom oftalmologu.

Ako osjećate jak bol u očima koji ne možete izdržati, ako je bol u oku uzrokovan izlaganju hemikalijama ili jakoj svjetlosti, ako pored bolova u očima imate i bol u stomaku praćen povraćanjem, ako vas toliko jako boli da ne smijete dodirnuti oko ili ako pored bolova imate iznenadne promjene u vidu – to su znaci da je potrebno da se hitno javite doktoru oftamologu.

Kako se liječi bol u očima?

Bol u oku se liječi u zavisnosti od uzroka, a u velikoj većini slučajeva podrazumijeva kućnu njegu. Tačnije što više odmaranja očiju, izbjegavanje gledanja monitora, televizora ili telefona.

Ako je uzrok bolova u očima iritacija kontaktnim sočivima, onda će vam oftalmolog preporučiti da neko vrijeme, dok se oko u potpunosti ne oporavi, nosite naočale za vid.

Za bol u oku uzrokovan blefaritisom, preporučuje se i stavljanje mlakih obloga na oči koji će omogućiti da se masne žlijezde ili folikul dlake očisti od nakupljenih masnoća.

Kad je u pitanju bol u očima uzrokovana hemikalijama, tu se najčešće preporučuje ispiranje očiju fiziološkom otopinom ili čistom vodom kako bi se u potpunosti eliminisale hemikalije kojima je oko bilo izloženo.

Ukoliko je to potrebno, oftalmolog će vam propisati anibiotske kapi ili antibiotike za oralnu upotrebu, a najčešće se propisuju u slučaju infekcija izazvanih konjuktivitisom ili abrazijom rožnjače.

Ako su pak u pitanju iritacije koje su posljedica alergije, u tom slučaju bol u oku se tretira kapima za oči koji u sebi sadrže antihistaminike. Isto tako, za bol u oku se mogu, po preporuci oftalmologa, uzimati i lijekovi protiv bolova.

Bolovi u očima i liječenje – šta ako ne tretirate bol u oku?

Bol u oku uglavnom nestaje bez ili pomoću umjerene terapije, jer bol u oku i uzroci koji ga izazivaju veoma rijetko mogu dovesti do trajnog oštećenja. Ipak, to ne mora uvijek biti slučaj, jer neka stanja koja uzrokuju bol u oku mogu biti veoma ozbiljna ako se ne tretiraju. Na primjer, bol i simptomi koji su nastali zbog glaukoma su znak većeg problema. Ako se ne dijagnstikuje i ne tretira, glaukom može izazvati probleme sa vidom, a na poslijetku i sljepilo.

Vid definitivno nije nešto sa čim treba da se kockate i ako osjetite bol u očima koji nije uzrokovan nečim što sami možete detektovati i što je očito, onda vam toplo preporučujemo da zakažete pregled kod svog oftalmologa čim prije.

Na bolove u očima možete djelovati i preventivno i to tako što ćete u situacijama kad je to neophodno uvijek nositi zaštitne naočale, što ćete sa hemikalijama rukovati pažljivo, ne dozvoljavati djeci da se igraju sa igračkama koje bi ih mogle povrijediti i, naravno, održavati dobru higijenu kontaktnih sočiva.

Šta to tačno znači?

To znači da nikada ne odlazite na spavanje prije nego što skinete sočiva, da prije nego što ih vratite u kutijicu za sočiva dobro isperete tečnošću za održavanje i sočiva i kutijicu i da ih redovno mijenjate.

Kao i u slučaju zdravlja bilo kojeg drugog dijela tijela, tako je i u slučaju zdravlja očiju – preventiva bi trebalo da bude na prvom mjestu.

Facebook komentari