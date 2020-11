Koji je glavni simptom kamenca u bubregu: Idite hitno kod doktora ako vam se ovo dešava

Kamen u bubregu je vrlo česta pojava, a nastaje od skupljanja minerala i sitnih kristala u mokraći, a zatim se razvija u kamen.

Jedan od glavnih uzroka za nastanak kamena u bubregu je nedovoljno unošenje vode ili druge tečnosti, što znači da izbacujete manje od litar urina dnevno. Bol je glavni simptom koji ukazuje na kamen u bubregu, ali možete i prije njega otkriti ovo stanje.

Do bola dolazi kada se kamen unutar tijela pomjera, ali ukoliko ne osjećate bol, a idete često u toalet to može biti prvi znak. Ako mokrite često, ali po malo, urin ima jači miris ili primijetite krv u mokraći, to može biti znak da će doći do napada kamena u bubregu. Drhtavica, povraćanje, mučnina i groznica su takođe simptomi, pa ako primijetite nešto od navedenog, što prije se javite ljekaru.

Bubrežni kamenac nastaje kada u mokraći ima previše mineralnih soli. Bubrežni kamenac se manifestira stvaranjem malih i tvrdih naslaga u bubrezima, koje su građene od mineralnih i kiselih soli. Bubrežni kamenac se pojavljuje kao posljedica velikog broja uzroka među kojima su i infekcije urinarnog trakta.

Kamenac može utjecati na bilo koji dio vašeg mokraćnog sustava – od bubrega do mjehura. Prolazak bubrežnog kamenca kroz mokraćni sustav, može biti izrazito bolan, no većinom ne uzrokuje nikakva trajna oštećenja.

U nekim slučajevima je potrebno samo piti veće količine vode kako biste potaknuli izlazak kamenca, međutim ponekada su kristali dovoljno veliki da ne mogu proći kroz mokraćni sustav te je potrebna operacija. Bubrežni kamenac je gotovo tri puta učestaliji kod muškaraca nego kod žena.

Mogućnost nastajanja bubrežnih kamenaca je manja ako dnevno ispijate više tekućine na bazi vode kako biste razrijedili mokraću. Ograničeni unos životinjskih masti, šećera, alkohola, te održavanje normalne kilaže preduvjet je za prevenciju od bubrežnog kamenca.

Uzroci bubrežnog kamenca

Bubrežni kamenac često nema definitivan, jedan uzrok, iako nekoliko čimbenika može povećati rizik za nastajanje kamenca. Prehrambene navike mogu utjecati na nastajanje kamenaca, pa tako premalo unošenje vode u tijelo ili pak prekomjeran unos proteina životinjskog porijekla, rafiniranih šećera i fruktoze mogu tome pridonijeti.

Bubrežni kamenac nastaje kada vaš urin sadrži više kristalnih tvari poput kalcija, oksalata i mokraćne kiseline.

Rizik od nastanka bubrežnog kamenca se povećava i s obzirom na povijest obiteljskih bolesti. Nedovoljan unos kalija te pretjerano konzumiranje mineralne vode također može povećati opasnost od formiranja kamenca. Uzročnikom kamenca u bubregu može biti i dehidracija.

Zastoj mokraće, razne anomalije bubrega i urinarnih kanala, oštećenje sluznice mokraćnih organa, a posebno infekcije, također mogu dovesti do povećanog rasta određenih materija koje uzrokuju formiranje kamena u bubregu.

Bubrežni kamenac mogu uzrokovati i određeni lijekovi poput diuretika, citostatika ili medikamenata koji se koriste u liječenju side.

Simptomi bubrežnog kamenca

Bubrežni kamenac je relativno često oboljenje. Nastanak bubrežnog kamenca često se povezuje i s lošom kvalitetom vode te načinom prehrane. Od bubrežnog kamenca pati oko 14% stanovništva. Često se događa da bubrežni kamenac ne izaziva gotovo nikakve simptome, stoga nije rijetkost da se bubrežni kamenac otkrije slučajno prilikom slikovnih pretraga abdomena.

Premda bubrežni kamenac u nekim slučajevima ne izaziva veće probleme, u velikom broju slučajeva ipak uzrokuje vrlo neugodne simptome. Bolovi uzrokovani bubrežnim kamencem većinom se kreću od onih podnošljivih do onih koji su toliko jaki da je pacijentu potrebna hospitalizacija.

Najčešći simptomi bubrežnih kamenaca su:

Bol koja se širi prema donjem dijelu trbuha i preponama

Bol koja dolazi u valovima i varira intenzitetom

Bolno mokrenje

Crvena ili smeđa boja urina

Mučnina i povraćanje

Konstantan nagon za mokrenjem

Učestalo mokrenje

Temperatura ili zimica, ako je prisutna infekcija

Bubrežne kolike su snažni bolovi koji se javljaju između rebara i kukova i to u navratima. Takvi bolovi obično traju od 20 do 60 minuta, a izaziva ih bubrežni kamenac koji prolazi kroz mokraćni kanal. Za vrijeme trajanja ovih snažnih bolova, pacijent se preznojava te može osjećati mučninu.

Znak da bubrežni kamenac iritira zidove mokraćnog kanala je pojava krvi u mokraći. Bitno je napomenuti kako su urinarne infekcije češće kod osoba koje imaju bubrežni kamenac. Bubrežni kamenac manji od 5 milimetara se obično izbacuje bez tretmana, dok je za one preko 10 milimetara potrebna operacija jer vrlo rijetko samostalno prolaze kroz mokraćni kanal.

Liječenje bubrežnog kamenca

Liječenje bubrežnih kamenaca varira, ovisno o vrsti i uzroku. Većina bubrežnih kamenaca neće zahtijevati kirurški tretman. Unosom dovoljne količine vode možete potaknuti kamenac da prođe kroz urinarni sustav i tako izađe iz tijela. Za ublažavanje boli prilikom prolaska kamenca kroz urinarni sustav preporučuje se korištenje lijekova poput ibuprofena ili paracetamola.

Vaš liječnik vam može dati lijek koji će vam pomoći da bubrežni kamenac izađe iz vašeg tijela. Ova vrsta lijekova, poznat kao alfa blokator, opušta mišiće u mokraćovodu i samim time pomaže da kamenac prođe brže i uz manje boli.

Bubrežni kamenci koji se ne mogu liječiti konzervativnim mjerama jer su preveliki da prođu kroz urinarni sustav ili zbog toga što uzrokuju krvarenje, oštećenja bubrega ili trajne infekcije mokraćnog sustava – mogu zahtijevati drugačije tretmane.

Ekstrakorporalna litotripsija šok valovima koristi se s cbiljem razbijanja kamenca. Kamenci se pretvaraju u sitne čestice pijeska i samim time lakše prolaze kroz mokraćovod.

Perkutana nefrolitotomija se koristi za uklanjanje velikih bubrežnih kamenaca ili u slučaju kada se kamenac nalazi na mjestu koje se ne može tretirati šok valovima. To je kirurško uklanjanje kroz mali rez na leđima.

Samopomoć i prehrana kod bubrežnog kamenca

Samopomoć većinom pomaže kod manjih bubrežnih kamenaca, kod većih će biti potrebna pomoć liječnika.

Pijte od 6 do 8 čaša vode dnevno.

Ako patite od kamenaca koji se sastoje od kalcijeva oksalata, jedite manje namirnica koje sadrže oksalate – cikla, celer, krastavci, grejp, peršin, rabarbara, špinat, jagode, batat, jezgričasto voće, čokolada. čaj i Coca-cola.

Konzumirajte više namirnica koje su bogate kalcijem, kalijem, magnezijem i vitaminom B6. Oko prehrane biste se možda trebali savjetovati i s nutricionistom.

Ako patite od kamenaca koji se sastoje od mokraćne kiseline smanjite unos namirnica koje sadrže purin – crveno meso, ribu, školjke, cjelovite žitarice, grah, cvjetača, grašak, špinat.

Od pomoći vam mogu biti i dnevni dodaci vitamina B6, magnezija i kalijeva citrata.

Dnevno pijte dvije do tri šalice čaja od kukuruzove svile, buhua ili pirike.

Uvijek tijekom napadaja boli mirujte, a preko bolnog područja stavite termofor ili topli oblog.

Bolno mjesto možete masirati s nevenovom masti.

Pijte čajeve koji će spriječiti grčeve, primjerice čaj od stolisnika, odoljena, komorača i šipka.

Koristite eterična ulja lavande, kima i peperminta.

Čaj od koprive i šipka pomoći će u izbacivanju otrova iz organizma.

Nastojte konzumirati što manje špinata, rajčice i mliječnih prerađevina, a konzumirajte što više celera i peršina.

Dnevno možete piti tri čaše soka od repe.

Bubrežni kamenac – prirodni lijek

Donosimo vam i poseban narodni recept uz kojeg je topljenje i izbacivanje kamenca iz organizma zajamčeno. Za ovaj recept će vam biti potrebni sljedeći sastojci:

250 grama šećera u prahu

0,25 l ekstra djevičanskog maslinovog ulja

250 grama limuna s korom

250 grama peršinovog korijena

250 grama meda

Postupak:

Limun najprije dobro operite i u slučaju da je prskan dobro očistite od kemikalija.

Nakon što očistite limun, isjeckajte ga na komadiće i sameljite u blenderu ili u nekom drugom uređaju što sitnije.

Pomiješajte med, maslinovo ulje i šećer u prahu.

Sastojke miješajte sve dok se masa potpuno ne izjednači.

Ako imate problema s bubrežnim kamencem ujutro uzimajte jednu žlicu ove smjese na tašte. Isto činite i navečer pred spavanje. Smjesu obavezno držite u hladnjaku jer je kvarljiva. Ako su bubrežni kamenci veći – koristite dvije žlice. Za vrijeme korištenja ovog prirodnog preparata konzumirajte što veće količine vode, piše “Novi“.

Facebook komentari