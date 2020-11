Ovako se pas ponaša kad nanjuši bolest kod vlasnika: Može da predosjeti 5 opakih stanja i 3 nevjerovatne stvari

Osim što mogu da se dresiraju da pronalaze nestale ljude i skrivenu drogu, eksploziv i druge predmete, psi zahvaljujući svom snažnom njuhu mogu da otkriju bolesti kod vlasnika. Pritom, govorimo o prosječnom kućnom ljubimcu, a ne o posebno obučenim životinjama!

“Pseći njuh može da nanjuši jedinice u trilionu molekula, dakle nešto što se može uporediti sa kapi vode u olimpijskom bazenu, to je veličina molekula koju pas može da otkrije. Imaju 40 puta više receptora od čovjeka i mislim da je nama nepojmljivo da tako nešto doživimo”, objašnjava dr vet. Mario Babić za “24sata“. Ističe kako zahvaljujući toj sposobnosti psi mogu da nanjuše baš svaku promjenu na našem tijelu.

“Sve što mijenja naš miris, pa čak i na molekularnom nivou, za psa je dokučivo i on će to nanjušiti. Problem je što mi tek moramo da naučimo koja su to stanja ili bolesti koje nas mijenjaju u toj mjeri da to postane dostupno psima, kako bismo onda njih mogli da ih naučimo da reaguju i na taj način u ulozi pomagača spašavaju naše živote. Ipak treba znati da pas nije mašina, pa da i to što nanjuše nosi visoku vjerovatnoću, a ne stopostotno rješenje. Za pojedine bolesti i stanja ta vjerovatnoća je vrlo visoka i kreće se do čak 80 %, ali i dalje postoji mogućnost da je to samo vjerovatnoća, a ne činjenica”, kaže dr Babić.

Istakao je i kako britanski naučnici kao pomoć u dijagnostici raka dojke trenutno razvijaju robota koji bi analizirao molekule mirisa nalik psima i predviđao stepen malignosti karcinoma, ali to je još daleko od realizacije.

Ovih 9 neočekivanih stanja pas može da otkrije o svom vlasniku zahvaljujući samo njuhu:

1. Parkinsonova bolest i migrene

Ovu ideju je podstakla žena iz Škotske koja inače ima supernjuh, a čak šest godina prije pojave Parkinsonove bolesti primijetila je da joj suprug ima drugačiji miris. Nakon toga su počeli u Mančesteru da rade na treningu pasa koji bi bili u stanju da detektuju nastanak ove bolesti. Dodatno, ustanovili su da pas može da nanjuši kad će čovjeku početi migrene”, pojasnio je dr Babić.

2. Promjene u nivou šećera u krvi

Naučne studije potvrdile su da psi mogu da nanjuše pad nivoa glukoze u krvi. Po mirisu našeg znoja tačno mogu da odrede u kakvom smo stanju, što pomaže ljudima koji pate od dijabetesa. Posebno trenirani psi mogu da im pomognu da otkriju problem i prije nego što stignu opasni simptomi, pa mogu na vrijeme da uzmu lijek ili potraže pomoć. U takvim situacijama pas će pokazati znakove stresa i pokušati da privuče pažnju vlasnika.

3. Karcinom

Zbog karcinoma ćelije funkcionišu drugačije nego kao kod zdravog čovjeka, ubrzano se dijele kako bi tumor mogao da raste. Oštećene ćelije proizvode specifični protein koji psi mogu da nanjuše. Dokazano je da psi mogu da nanjuše rak pluća iz daha svog vlasnika, ili rak prostate i bubrega iz mirisa urina. Takođe, postoje naznake da psi čak mogu da nanjuše promene na ćelijama kože i otkriju melanom, kao i rak debelog crijeva. U pojedinim svjetskim klinikama čak koriste posebno trenirane pse koji mogu da nanjuše rak dojke u ranoj fazi.

4. Identitet

Većina ljudi druge prepoznaje po načinu kako izgledaju, ali ne i psi. Oni se za prepoznavanje pouzdaju u svoju njušku. Za pse svaki pojedinac ima jedinstveni miris poput otiska prsta. Stručnjaci tvrde i da psi mogu poznate ljude ili mjesta da nanjuše čak i ako je taj miris pomiješan s parfemom ili ga je svojim prisustvom prikrio neko drugi. Dodatno, psi razlikuju identične blizance samo po mirisu. Tu sposobnost policija i druge službe koriste kad treba tragati za izgubljenim ljudima ili u drugim hitnim situacijama.

5. Epileptični napad

Psi mogu da otkriju da se vlasniku sprema epileptični napad 45 minuta prije nego što do njega dođe. Iako se ne zna tačan mehanizam otkrivanja, pretpostavlja se da pas nanjuši poseban miris koji čovjek ispušta uoči napada. U tom slučaju pas može čudno da se ponaša, laje ili reži. Takođe, tokom napada psi najčešće ostaju uz svoje vlasnike čuvajući ih.

6. Zna da ste dirali drugog psa

Psi međusobno šalju poruke korišćenjem feromona, hemijskog jedinjenja koje luče urinom, kroz kožu, krzno i fekalne materije. Ako ste posjetili prijatelja koji ima psa, vaš ljubimac će to znati. Onjušiće vas kad stignete kući kako bi otkrio s kim ste se družili. Informacija koju će pas dobiti govori mu o kojoj je vrsti riječ, koliko je pas velik i da li je zdrav. Ako je ljubomorniji tip, mogli biste da doživite uvrijeđeno ponašanje i odbijanje kontakta.

7. Trudnoća

Svaku, pa i najmanju promjenu u našem tjelesnom mirisu, pas će odmah nanjušiti. Ako ste trudni, tijelo prolazi kroz niz hormonalnih promjena koje vaš ljubimac jednostavno ne može da ignoriše. Stručnjaci kažu da pas može vrlo rano da otkrije trudnoću vlasnice samo po mirisu i načinu kretanja vašeg tijela. Budući da ste za njih time postali nova osoba, mogli bi da promjene ponašanje prema vama.

8. Oluja i uragan

Psi su bliskiji s prirodom nego ljudi. Njušenjem vazduha mogu da predvide i najmanje promjene u vremenskim uslovima. Dodatno imaju izoštreno čulo za geomagnetsko polje i vibracije, pa njihovo predviđanje promjena vremena može zaista biti pouzdano.

9. Adisonova bolest

Bolest nadbubrežne žlijezde koja pacijenta može da dovede u životnu opasnost – često padaju u nesvijest i treba im oživljavanje. Pas to osjeća i počinje čudno da se ponaša.

Facebook komentari