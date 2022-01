Prvi simptomi raka gušterače, ne ignorišite ni slučajno

No, ovi simptomi bi nam mogli ukazati da nešto nije u redu.

Kako starimo tako postajemo boležljiviji i mudriji. Već unaprijed možemo pretpostaviti kada će nas zaboljeti glava, kada smo dobili temperaturu, a kada “pokupili” neki virus. Žene su k tome još vješte otkrivanju gljivične infekcije intimne zone, dolasku promjene vremena i menstruacije, a muškarci, primjerice, upali uha. No, o gušterači rijetko ko od nas razmišlja.

Jedan je to od organa za koji znamo da ga imamo, ali se njime ne opterećujemo. Vjerojatno vam je poznata i njegova funkcija koja uključuje probavljanje hrane i kontrolu razine šećera u krvi. No, unatoč tome, da je neko ne spomene s vremena na vrijeme, sami se gušterače ne bismo sjetili godinama. Osim kada nastanu problemi.

Održava se na cijeli organizam

Naime, sve dok ona obavlja svoj posao, sve je u redu. No, u trenutku kada počne “otkazivati poslušnost”, to se može odraziti na cijeli organizam.

Iako je rak gušterače najčešći kod osoba starijih od šezdeset godina, nije isključeno da se pojavi i kod mlađih. Baš naprotiv, ova granica proteklih se godina počela spuštati, pa smo svjedoci slučajeva kada su od ovog raka oboljele i osobe u dvadesetima.

A najgori dio u cijeloj priči oko raka gušterače jest taj da upravo taj rak ima najveću stopu smrtnosti od svih oblika karcinoma.

Tome je razlog što ga je vrlo teško otkriti u ranoj fazi kada su šanse za izlječenje veće i optimističnije.

Zašto ga je teško otkriti?

Gušterača je smještena duboko unutar tijela, iza želuca, ima svega petnaestak centimetara, pa je promjene na njoj teško vidjeti ili osjetiti. Također, simptome su ljudi skloni ignorirati sve dok se rak gušterače ne proširi na okolne organe. Iz tog razloga vrlo je važno slušati svoje tijelo i reagirati kad primijetimo da naš organizam više ne radi kako je nekad radio.

Ovih 8 simptoma razlog su da posjetite liječnika.

Koža i oči žučćkaste su boje

Kada koža i bjeloočnice postanu žućkasti, to nije dobro. U nikojem slučaju. Naravno, ovi simptomi mogu ukazivati i na druga oboljenja. Pored raka gušterače, to su problemi vezani uz alkohol i otkazivanje jetre. Razlog “žutilu” je taj da se rak gušterače obično počne razvijati na njegovoj “glavi”, koja je smještena u blizini žučnog kanala. Tumor vrši pritisak na žučni kanal, a on zbog toga ne uspijeva prenijeti žuč iz jetre i žučne vrećice kroz gušteraču do tankog crijeva. Također, žuč u ovom slučaju ne može ukloniti bilirubin, normalni otpadni proizvod crvenih krvnih zrnaca, pa uslijed povišenih bilirubina dolazi do pojave žutice i žutih bjeloočnica.

Sve vas svrbi

Rublje perete istim sredstvima kao i ranije, ne nosite odjeću koju ste upravo kupili bez da je prethodno operete, niste alergični na hranu, grinje, pelud, dlaku kućnih ljubimaca…, ne patite od dermatitisa ili psorijaze… no svejedno vas odjednom svrbi koža!? Prekomjerni svrab po cijelom tijelu rani je znak koji tijelo šalje u slučaju žutice i raka gušterače. Kako se bilirubin nakuplja u krvi, pa i u koži, uzrokuje svrab i prije nego koža postane žuta. Javite se liječniku!

Mokraća vam je tamnije, smeđe boje

Ovaj simptom također je povezan sa žući. Iako tamnija mokraća može biti znak dehidracije, također može biti i jedan od prvih znakova žutice. Naime, kako tumor gušterače uzrokuje manje izlučivanje žuči i povećava razinu bilirubina u krvi, urin postaje smeđe boje. Napravite test, povećajte unos vode i vodite brigu da pijete dovoljno tekućine. Ako ni tada mokraća ne postane normalne boje, posjetite liječnika.

Izgledate kao da ste trudni

Nadimanje nakon obilnog obroka, ili, kod žena, u predmenstrualnoj fazi, potpuno je normalna pojava. Međutim, ako se takvo stanje pojavilo odjednom i traje već danima – to je razlog za reakciju. Naime, nije normalno da izgledate kao da ste u četvrtom mjesecu trudnoće, osim ako tome nisu razlog pretilost ili, doista, trudnoća. Do toga dolazi zato što rak gušterače raste i gura okolne organe koji onda rastežu trbuh. Iako su i muškarci i žene skloni ignoriranju ovog simptoma, ovakvu pojavu ne treba prešutjeti liječniku. Treba znati i kako je nadimanje jedan od ranih simptoma raka jajnika.

Ako dođu odjednom i ponavljaju se bez posebnog razloga, bol u trbuhu i bol u donjem dijelu leđa razlog su za posjet liječniku.

Često vas bez razloga boli trbuh

Kada nekog od nas nije bolio trbuh? I ništa strašno se nije dogodilo, zar ne? Osim što smo možda češće posjećivali toalet… No, bol u trbuhu također se nalazi na listi ranih simptoma ovog zloćudnog karcinoma. Zbog svog specifičnog položaja, rak na gušterači može uzrokovati bol u trbuhu bez nekog posebnog razloga. Primijetite li da vam se to događa često, svakako je razlog da posjetite liječnika.

Nemate apetita, a niste jeli

Ako primijetite da slabo jedete, a niste siti ili, pak, da vas odjednom ne privlači vaša omiljena hrana, već vam se na sam spomen jela javlja mučnina – posjetite liječnika. Nedostatak apetita može biti simptom mnogih bolesti, pa i onih zloćudnih te je potrebno odmah reagirati. Kod raka gušterače nedostatak apetita javlja se zato što tumor počinje pritiskati želudac, koji iz tog razloga ima osjećaj “punine”, iako je prazan.

Neočekivano gubite na težini

Niste na dijeti, ne trenirate ništa više ili jače nego inače, a nije baš i da pazite što jedete!? Unatoč tome, počeli ste gubiti na težini i to onako – baš, baš. Rak gušterače koji uzrokuje gubitak apetita može dovesti do naglog i velikog gubitka težine. Točnije, više od 5 posto ukupne tjelesne težine u roku od šest mjeseci. Ako je tako, posjetite liječnika.

Boli vas u donjem dijelu leđa

Kao što se vidi od naprijed (nadimanjem u trbuhu), tako se rak gušterače može “vidjeti” i od iza tako što vas odjednom, bez posebnog razloga, bole križa, odnosno donji dio leđa. Naime, kako raste, već smo rekli, rak gušterače počinje gurati okolne organe. Ti organi počnu raditi pritisak na kralješnicu i leđne mišiće, uzrokujući konstantnu tupu bol. Ovaj simptom posebno su sklone ignorirati žene, koje kralježnica i inače boli prije i za vrijeme menstruacije, piše portal “Živim“.

Facebook komentari