Prepoznajte rane znakove ‘tihog ubice‘: rak jajnika dugo ne pokazuje nikakve simptome, a kad se pokažu, nespecifični su i lako ih je previdjeti

Nažalost, kada se rak jajnika konačno dijagnosticira, često se već proširio, što ograničava mogućnosti liječenja i ima lošiju prognozu.

Postoji nekoliko znakova ranog upozorenja na koje treba obratiti pažnju. No, svoja zapažanja morate kombinirati i s drugim čimbenicima, i nemojte prerano donositi zaključke.

Prvo i najvažnije, nemojte paničariti. Simptomi koje ste primijetili mogu upućivati na mnogo različitih uzroka. Šanse da zapravo imate rak vrlo su male.

Nacionalni savez za rak jajnika (Ovarian Cancer National Alliance) ističe da na svakih sto žena čiji se simptomi podudaraju sa simptomima raka jajnika samo jedna stvarno ima rani stadij raka jajnika.

To ne znači da ne trebate zanemariti ako osjećate da se događa nešto neobično. Ljudi se obično boje raka jer ga doživljavaju kao neizlječivu bolest, pa često žele sakriti znakove koji pokazuju da s njihovim tijelom nešto nije u redu.

Ali to, naravno, samo pogoršava njihovo stanje jer gube dragocjeno vrijeme. MedicineNet navodi da se rak jajnika rano dijagnosticira samo kod 20 posto žena, kad se bolest najbolje liječi.

Najčešći tip karcinoma jajnika uključuje epitelne tumore koji nastaju u tankom sloju tkiva koji pokriva vanjsku stranu jajnika. Takvi se tumori javljaju u 90 posto slučajeva.Rjeđi su tipovi stromalnih tumora, koji se razvijaju unutar potpornog tkiva jajnika, i tumori zametnih stanica, koji započinju u stanicama koje proizvode jajašca.

Osam najvažnijih znakova upozorenja

– Nadimanje ili oteklina u trbuhu: Veličina trbuha se povećava, osjećate se napuhnuto i puni plinova. Možda ćete primijetiti da vas neka odjeća steže oko struka i bokova.

– Zatvor i druge promjene u radu crijeva.

– Zdjelična bol: osjećate nelagodu ili bol u području zdjelice, a ponekad i u trbuhu. Ako bol i dalje traje, ne biste je trebali ignorirati ili maskirati tabletama protiv bolova. Bol obično šalje važnu poruku.

– Bol u križima, posebno ako se širi u područje zdjelice.

– Osjećate hitnu potrebu za mokrenjem i teško na vrijeme stižete do WC-a i/ili često mokrite. Mnoge žene to doživljavaju; često se radi o znaku slabih mišića dna zdjelice (koji se mogu ojačati Kegelovim vježbama) ili možda infekciji mokraćnog sustava, ali to može biti i znak da se događa nešto ozbiljnije.

– Gubitak apetita ili brži osjećaj sitosti, također obratite pažnju na neobjašnjiv gubitak kilograma. Žene su obično sretne kad izgube nekoliko kilograma, ali to nije uvijek dobar znak.

– Bol kod seksualne aktivnosti.

– Umor: osjećaj pretjeranog umora i niske energije može signalizirati bolesno stanje. To ne znači da trebate imati sve navedene simptome. Ponekad samo neki od nabrojenih signaliziraju da se događa nešto opasno. Ako se simptomi nastave dva tjedna ili dulje, možda je vrijeme da posjetite svojeg liječnika kako biste provjerili što uočeni znakovi poručuju.

POVEĆANI RIZIK

Rađanje djeteta i menstruacija: Žene koje nikada nisu rodile imaju veći rizik od razvoja raka jajnika, kao i žene koje su rano dobile menstruaciju (prije nego što su navršile 12 godina) i/ili su kasno dosegle menopauzu (nakon 50.). Također, žene koje imaju više djece imaju manji rizik od razvoja ove bolesti.

Dob: Žene starije od 50 godina imaju veći rizik od raka jajnika. Otprilike 50 posto raka jajnika dijagnosticira se u žena starijih od 60 godina. To, naravno, ne znači da se bolest ne javlja i kod mlađih žena. Primjerice, tumori zametnih stanica češći su kod mlađih žena, ali vrlo su rijetki.

Obiteljska povijest: Ako u obitelji imate karcinom jajnika, rak dojke ili debelog crijeva, to povećava rizik za razvoj raka jajnika. Prema iskustvu klinike Mayo, geni koji povećavaju rizik od raka jajnika nazivaju se genom raka dojke 1 (BRCA1) i genom raka dojke 2 (BRCA2). Oni su u početku bili povezani s rakom dojke, pa otuda i naziv, ali sada je otkriveno da su odgovorni i za rak jajnika.

Neki lijekovi: Uzimanje hormonske terapije nakon menopauze ili liječenje neplodnosti (dugotrajne i velike doze) mogu povećati rizik za rak jajnika. S druge strane, neke studije pokazuju da oralne kontracepcijske tablete smanjuju taj rizik.

Ostali čimbenici rizika: Uključuju pušenje, pretilost, uporabu i sindrom policističnih jajnika.

Problem je što ne postoji pouzdana metoda probira za rak jajnika. Zato je još važnije ne odgađati s posjetom svome liječniku ako imate nedoumica. Ali ni liječnik ne bi trebao olako odbaciti vašu zabrinutost.

Za otkrivanje stanja mogu se koristiti pregledi zdjelice, ultrazvučni pregledi i krvne pretrage za biljege povezane s rakom,piše Slobodnadalmacija

Facebook komentari