Ovo povrće ubija heliko bakteriju, sprečava kiselinu i karcinom želuca: Dovoljno je jesti 70 grama dnevno!

Najopasnija prognoza je, međutim, karcinom želuca – jer je među onima koji su inficirani bakterijom H. pylori četiri puta češća pojava ove maligne bolesti. Zato je važno preduzeti sve kako bi se sprečila hronična infekcija, odnosno da se akutna što brže izleči.

Lečenje antibioticima traje do dve nedelje, a terapija protiv čira se uzima i duže od dva meseca. Pacijenta ne treba da zavara to što će simptomi brzo nestati, već terapiju mora da uzima sve dok to traži lekar.

Ono što svako može da uradi, to je da uvede brokoli u svoju svakodnevnu ishranu. Naime, jedno istraživanje je pokazalo da je dovoljno samo 70 g brokolija dnevno da bi se koncentracija Heliko bakterije smanjila za čak 40 odsto,piše Stil

Potrebno je da ovaj režim ishrane sprovodite barem dva meseca.

Facebook komentari