EVO ŠTO SU VAM ZUBI ŽUTI, iako ih redovno trljate četkicom: URADITE ODMAH OVO I BIT ĆE BLISTAVO BIJELI!

Ukoliko perete zube dva puta dnevno nježno četkajući, koristite zubni konac i redovno ispirate usta, slijedite dobru rutinu higijene zuba prema preporukama svog stomatologa a i dalje imate žutu boju zuba možda je jednostavno prirodna boja vaših zuba nije savršene bijele boje.

Redovno perete zube, ali i dalje su žuti?

Čisto bijela je zapravo vrlo rijedak prirodni fenomen. Čak i između braće i sestara, boja će varirati – jedan brat ili sestre će imati svjetlije zube od drugog. Genetika takođe određuje poroznost vaše gleđi. Što je gleđ poroznija – to je vjerojatnije da će se zaprljati.

Ipak ne očajavajte, žuti zubi u većini slučajeva mogu postati bijeli. Ne morate vječno živjeti sa žutim zubima. Postoji mnogo načina na koje možete izbijeliti, posvijetliti i odstraniti mrlje sa zuba. Prije svega, morate utvrditi razlog zbog kojeg su zubi žuti. Da li je to vaša prirodna boja zuba ili postoje drugi faktori koji su na to utjecali a možda ih niste ni svjesni.

U većini slučajeva najčešći uzrok promjene boje zuba je vanjsko bojenje uslijed pijenja kafe, čaja ili vina ili pušenja, te drugih nezdravih navika. Te se vanjske mrlje ne mogu ukloniti jednostavnim četkanjem i jedan su od najčešćih uzroka promjene boje zuba. Također, prirodno je da zubi postaju blago žuti kako osoba stari i njihova caklina se istroši. Promjena boje od nakupljanja plaka može se smanjiti redovitim četkanjem i izbjegavanjem hrane koja može zamrljati zube ( kafa, čaj, crno vino, borovnica, pušenje, slatkiši).

S druge strane, ako ste pretrpjeli traumu ili ozljedu zuba, možda ćete ostati s unutarnjom mrljom koju četkanjem ne možete popraviti ili ukloniti. Unutarnje mrlje obično rezultiraju tamnijom promjenom boje od tipične žute mrlje uzrokovane pićem ili nikotinom. Ove mrlje nastaju modricama na zubu i mogu rezultirati tamnim ili sivim zubom.

Predstavljamo vam neke od prirodnih lijekova koji mogu pomoći da se riješite žutih zuba kod kuće kao i metode za izbjeljivanje zuba koje nude stomatolozi:

Prirodni lijekovi

1. Soda bikarbona i vodonik-peroksid

Korištenje paste za zube koja sadrži sodu bikarbonu i vodonik-peroksid može pomoći u smanjenju žutih mrlja. Pastu je moguće napraviti kod kuće miješanjem 1 žlice sode bikarbone sa 2 žlice vodikovog peroksida. Studija iz 2012. godine otkrila je da upotreba paste za zube koja sadrži sodu bikarbonu i vodonik-peroksid smanjuje bojenje zuba i poboljšava bjelinu.

2. Vitamin C

Neke studije pokazuju vezu između nedostatka vitamina c i žutih mrlja na zubima. Nedostatak vitamina C može pogoršati peridontitis, a to je nakupljanje bakterija na zubima i desnima. Ova nakupina doprinosi promjeni boje zuba. Iz toga proizlazi da dodavanje vitamina C može smanjiti promjenu boje zuba. Ipak potrebno je više istraživanja koja bi ispitala može li konzumacija vitamina C imati učinak izbjeljivanja na zube.

3. Jabučni ocat

Kada se koristi u malim količinama, jabučni ocat može smanjiti mrlje na zubima i poboljšati bjelinu. Studija iz 2014. godine otkrila je da jabučni ocat ima izbjeljujući učinak na zube. Ipak treba ga koristiti oprezno jer jabučni ocat može oštetiti površinu zuba ako se koristi prečesto. Potrebno je više istraživanja o upotrebi jabučnog octa, kao sredstva za izbjeljivanje zuba.

4. Premazivanje kokosovog ulja

Studija iz 2015. otkrila je da bi premazivanje zuba ili mućkanje kokosovog ulja u ustima moglo biti učinkovit način za smanjenje nakupina naslaga na zubima. Uzmite kašiku kokosovog ulja i stavite je u usta, ostavite da se ulje topi, promućkajte kokosovo ulje kao kada ispirete usta. Kada završite, ispljunute ulje. Možete napraviti svoju pastu za zube i to kombiniranjem kokosovog ulja sa sodom bikarbonom.

Stomatološke metode

1. Često četkanje

Ovo je najvažnije nakon konzumiranja hrane ili pića koje mogu prouzrokovati promjenu boje zuba. Kružnim pokretima četkajte zube dva do tri puta dnevno po 2 do 3 minute, obavezno četkajte svaku površinu svakog zuba, izbjegavajte četkanje desni ili ih četkajte vrlo nježno, obavezno dohvatite zube na stražnjoj strani usta.

2. Izbjeljujuća pasta za zube

Izbjeljujuća pasta za zube može pomoći u smanjenju žutila zuba i poboljšanju bjeline. Ovi proizvodi sadrže jače sastojke od standardne paste za zube pomažući u uklanjanju mrlja od hrane. Prema istraživanju iz 2014. godine izbjeljujuća pasta za zube obično posvjetljuje boju zuba za jednu ili dvije nijanse.

3. Udlage za izbjeljivanje zuba

Udlage za izbjeljivanje zube mogu posvijetliti za jednu ili dvije nijanse . Ova metoda izbjeljivanja zuba uključuje nošenje namjenski urađene udlage preko zuba. Ona sadrži gel za izbjeljivanje i nosi se 2 do 4 sata dnevno ili preko noći. Neke slične proizvde možete naći i u slobodnoj prodaji ali je ipak bolje posavjetovati se sa stomatologom.

4. Trake za izbjeljivanje

Trake za izbjeljivanje imaju tanki sloj peroksidnog gela na plastičnim trakama. One su oblikovane tako da odgovaraju površini zuba. Postoji niz proizvoda za izbjeljivanje koji se nude u prodaji i upute za njih se razlikuju. Većina predlaže da se primjenjuju dva puta dnevno po 30 minuta. Trake mogu posvijetliti zube za jednu ili dvije nijanse.

Najbolji način za izbjeljivanje zuba je sprječavanje pojave mrlja prije nego što se pojave. Ako ste naše prijedloge isprobali bez uspjeha, stomatolog će vam možda moći pomoći da utvrdite je li neka druga metoda liječenja bolja opcija.

