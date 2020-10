NEMATE 40 GODINA A VEĆ IMATE SIJEDU KOSU? OPREZ, OVO JE ZNAK DVIJE FATALNE BOLESTI: Oglasili se ljekari

Kako se danas liječe bolesti vlasišta? Zašto ako vam se rano jave sjede ili gubite kosu, to može da bude upozorenje za pojavu srčanog ili moždanog udara?

Da li je moguće suditi o zdravlju na osnovu izgleda kose?

– Vizuelno je, naravno, teško proceijniti. Ako sam pacijent primieti određene negativne manifestacije – pogoršanje strukture kose, gubitak itd, bolje je konsultovati specijaliste. Drastično opadanje kose može biti povezano sa nedostatkom gvožđa, oštećenjem štitaste žlezde, hipovitaminozom, autoimunim procesima i uzimanjem bilo kakvih lijekova. Stres takođe može pokrenuti i pogoršati gubitak kose – kaže dermatolog dr Anfisa Lepehova, vanredni profesor na Odeljenju za kožne i venerične bolesti Univerziteta Sečenovski.

Da li je tačno da rana ćelavost i rano osjedela kosa (do 40 godina) mogu biti znak kardiovaskularnih bolesti?

– To je istina. Istraživanje je pokazalo da kod osoba koje su rano osjedile postoje predispozicije za razvoj kardiovaskularnih oboljenja. Primjera radi, gojaznost koja se smatra jednim od najčešćih prediktora srčanih oboljenja, nije toliko povezana sa daljim oštećenjem kardiovaskularnog sistema kao rani gubitak kose i pojava sjedih vlasi.

Kako je ovo objašnjeno?

– Teško je još reći, treba da sprovedemo dalja istraživanja. Mislim da je razlog genetska predispozicija. Recimo, ako je riječ o ćelavosti kod muškaraca, endokrini sistem je pogođen i dolazi do hormonske neravnoteže. Hipofizni nadbubrežni sistem takođe može biti pogođen. To je genetika, endokrina disfunkcija – sve ovo zajedno može doprinijeti razvoju kardiovaskularnih bolesti u budućnosti. Ovo sve treba imati na umu i prije svega se obratiti endokrinologu, a zatim kardiologu i trihologu,piše Novi.

Kada treba da posjetite ljekara zbog gubitka kose?

– Gubitak kose može biti privremen. Na prijmer, kod žena nakon porođaja, kako se nivo estrogena smanjuje. U ovom slučaju riječ je o normalnom fiziološkom stanju. Kosa može da opada tokom hemioterapije kod onkoloških pacijenata. Međutim, kosa će obično ponovo porasti nakon prestanka uzimanja lieka. Ako se razvije alopecija, onda sama bolest neće nestati.

Koliko često treba da perete kosu?

– Kada se zaprlja, čak i svaki dan ako je to slučaj. Kada osoba to čini rijetko, lojna sekrecija se akumulira u predjelu kože glave koja sadrži androgene. To može stimulisati proređivanje kose i posljedično njen gubitak.

Facebook komentari