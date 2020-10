Sumnjate li na upalu mokraćnog mjehura, obavezno ljekaru! Nije bezopasno, a uzročnik je najčešće…

Prilikom upale mokraćnog mjehura i sami možemo olakšati simptome. No pritom je važno imati na umu to da se ne smijemo “liječiti” bez stručnog nadzora – piše Zadovoljna.hr

Stalna potreba za mokrenjem, peckanje prilikom mokrenja, bol u donjem dijelu leđa, neugodan miris urina, bol prilikom spolnog odnosa, kao i bol u predjelu iznad stidne kosti samo su neki od simptoma stanja koje najčešće pogađa žene. Dakako, riječ je o upali mokraćnog mjehura.

Čak 75 posto žena barem jednom u životu ima upalu mokraćnog mjehura ili cistitis, a mnogo su mu podložnije nego muškarci zbog specifične građe i položaja ureogenitalnog sustava.

Naime, mokraćna se cijev kod žena nalazi vrlo blizu vaginalnog i analnog otvora te je tako podložnija razvoju bakterija nego kod muškaraca. Zato se žene često bore s tim nimalo ugodnim stanjem koje itekako može otežati svakodnevicu.

Bakterija uzrokuje upalu

Kako dolazi do upale mokraćnog mjehura te što poduzeti sumnjamo li na upalu, otkrio nam je primarijus dr. Dalibor Čičin-Šain, cijenjeni stručnjak urologije.

“Bakterija Escherichia coli vrlo je čest uzročnik bakterija mokraćnog sustava. Spada u grupu koliformnih bakterija, dakle onih koje žive u crijevu (Enterokok, Enterobacter i dr.). Perzistencija E. coli u urotraktu viđa se kod žena češće nego kod muškaraca. Tipični su simptomi učestali nagon na mokrenje, pečenje i bol, ponekad s primjesama krvi u urinu. Nalaz bakterija u urinu, ali bez ikakvih simptoma upale, nazivamo asimptomatskom bakteriurijom”, govori nam dr. Čičin-Šain.

Do upale mokraćnog mjehura najčešće dolazi ako je žena bila izložena hladnoći ili nakon spolnog odnosa, zbog veće izloženosti bakterijama, a tada je u velikom broju slučajeva riječ o kratkotrajnoj iritaciji mjehura.

“Ako su prisutni već navedeni simptomi poput peckanja prilikom mokrenja, boli u donjem dijelu leđa, neugodnog mirisa urina, učestalog mokrenja, ali i povišene tjelesne temperature, potrebno je odmah se javiti svome liječniku obiteljske medicine koji će nas uputiti na pretrage krvi i urina te dobiti uvid u našu dijagnozu.

Ako su obradom isključeni predisponirajući faktori upale, a to su kamenac u bubregu ili mjehuru, zaostajanje urina bilo u bubrezima, bilo u mjehuru, taj oblik infekcije najčešće ne zahtijeva liječenje. Naime, bakterije perzistiraju u organizmu, ali mu ne štete. Drugi je problem ako su te bakterije uzrok recidivirajućih upala s gore navedenim tegobama. Tada je potrebno isključiti i riješiti predisponirajuće faktore. Ako ih nema, tada treba provoditi prolongiranu terapiju uroantisepticima”, ističe dr. Čičin-Šain.

Mnogo tekućine i liječnički nadzor

Dobra je vijest da si prilikom upale mokraćnog mjehura i same možemo olakšati simptome. No pritom je važno imati na umu to da se ne smijemo “liječiti” bez stručnog nadzora.

“Ako je riječ o blagoj iritaciji urinarnog trakta, dobar dio problema može se riješiti samo uzimanjem veće količine vode, urološkog čaja i slično. Uz velike količine tekućine simptomi će se povući za nekoliko dana i bez uzimanja antibiotika.

No najčešća je pogreška samoinicijativno uzimanje antibiotika, ‘ostataka’ iz kućne apoteke, u neadekvatnoj dozi. Nakon samo jedne popijene tablete sve naknadno učinjene urinokulture ostat će sterilne i neće se moći dokazati koja je bakterija izazvala upalu”, upozorava primarijus dr. Dalibor Čičin-Šain iz Poliklinike Urocentar.

Zato prvo treba dati uzorak urina za stvaranje urinokulture, a tek onda po potrebi i preporuci svog liječnika uzeti antibiotik. Kada pristignu nalazi, liječnik će utvrditi je li ordinirana terapija dobra ili ju treba zamijeniti.

Kako spriječiti ponavljajuće infekcije mokraćnog mjehura?

Kada jednom iskusite upalu mokraćnog mjehura i znate koliko može biti nezgodna, trebali biste učiniti sve kako se ona ne bi ponavljala, a dr. Čičin-Šain kaže da bi pritom bilo uputno držati se ovih pravila, pogotovo kod žena koje su upalu iskusile više nego jednom.

– pijte do osam čaša vode na dan

– mokrite svaka 2 do 4 sata i pritom se izmokrite do kraja

– popijte dvije čaše vode prije i dvije nakon spolnog odnosa

– ako je potrebno, promijenite kontracepciju

– nemojte nositi odjeću koja je uska u području reproduktivnih organa

– nemojte se namakati u kadi, nego se tuširajte

– nakon vršenja velike nužde obvezno se brišite od naprijed prema straga

U svakom slučaju, sumnjate li na upalu mokraćnog mjehura, svakako se treba javiti liječniku. Ako se upala uporno ponavlja, ako su usto prisutna i druga stanja ili vaš organizam slabo reagira na provedeno liječenje kod liječnika obiteljske medicine, bit će najbolje obratiti se urologu.

