Ključni simptom koji pokazuje da imate COVID-19

Ako ste bili bolesni u posljednjih osam mjeseci, vjerojatno ste se pitali imate li možda COVID-19. Svaki miris, kašalj ili osip mogu biti zabrinjavajući. Korona virus može biti koban i za vas i za one oko vas pa ako sumnjate da ste se zarazili, poželjno je da se čim prije testirate.

Coronavirus Test Lab - Amsterdam Sanquin laboratory tests the immunity of the dutch people against corona -. About 5.5% of blood donors have corona antibodies Sanquin's second measurement shows that approximately 5.5% (+/- 0.5%) of Dutch blood donors have developed antibodies against the coronavirus, a modest increase compared to the measured 3% in April to build immune immunity. Amsterdam, Netherlands, July 22, 2020. Photo by Robin Utrecht/ABACAPRESS.COM Utrecht Robin/ABACA /PIXSELL