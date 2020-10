Najgore piće koje možete popiti ako želite izgubiti kilograme

Dvadeset posto ukupnih kalorija koje dnevno unesete potječe od pića, prema BMC-ovoj analizi javnog zdravstva. Odnosno, ako dnevno unosite 2000 kalorija, tih 20 posto iznosi čak 400 kalorija<_. Sada razmislite o tome na ovaj način: ako dnevno izbacite 400 kalorija iz svoje prehrane, moći ćete izgubiti otprilike pola kilograma u samo tjedan dana. I to bez ikakvih drugih promjena. Pa vratimo se na tih 20 posto. Koja pića pijemo, a koja posebno doprinose unosu toliko kalorija? To su kava i čaj (naravno, s dodacima), energetska pića, voćni sokovi, voćni napitci i mlijeko. No, dva pića su najčešći krivci jer su dvostruko kaloričnija od većine drugih pića koja pijete, a to su gazirani sokovi i alkohol. U prosjeku svaki odrasli Amerikanac mlađi od 50 godina svakodnevno konzumira 140 kalorija pijući gazirane napitke i 150 kalorija ispijajući alkohol, prema istoj studiji BMC Public Healtha. To je jednako 5,7, odnosno 6,1 posto ukupnog unosa kalorija, prenosi "Index“.

No, gazirani sokovi su uvjerljivo najgori odabir kada je u pitanju unos viška kalorija.

Oni ne samo da su štetni za vaše cjelokupno zdravlje, već mogu uzrokovati debljanje. S oko 150 kalorija i 35 grama šećera po limenci, gazirani sok je napitak pun praznih kalorija.

Studija za studijom pokazuje da povećanje konzumacije gaziranih pića direktno utječe na debljanje. Jedno istraživanje, objavljeno u časopisu Bihevioralna prehrana i tjelesna aktivnost, čak je utvrdilo da gazirana pića debljaju unatoč povećanju tjelesne aktivnosti – to znači da vam vježbanje neće pomoći u gubitku kilograma ako je vaše debljanje povezano s gaziranim napitcima, piše Eat This, Not That.

