Dva ključna simptoma koja razlikuju korona virus od gripe

Stručnjaci upozoravaju da pandemija covida-19 mora biti pod nadzorom prije nego što počne sezona gripe. Postoji i strah da bi dvostruka epidemija mogla dodatno opteretiti zdravstveni sustav. Ove dvije bolesti razlikuju se u dva ključna simptoma, a to su gustatorna disfunkcija i dispneja.

U studiji objavljenoj u Nacionalnoj medicinskoj knjižnici istraživane su olfaktorne i okusne disfunkcije kao klinički prikaz blagih do umjerenih oblika covida-19. Studija je pokazala da su najčešći simptomi kod 417 ispitanika bili kašalj, mialgija i gubitak apetita.

“Bolovi u licu i nazalna opstrukcija bili su otolaringološki simptomi povezani s bolestima”, navode autori..

Studija je otkrila da je ukupno 85,6 posto, odnosno 88,0 posto pacijenata prijavilo disfunkcije mirisa i okusa. Gustatorna disfunkcija odnosi se na gubitak okusa i mirisa, prenosi “N1“.

Dispneja i gubitak mirisa i okusa

Kada osoba ima gripu ili prehladu, to često može dovesti i do privremenog gubitka mirisa. Međutim, kod covida može dovesti do iznenadnog i izraženijeg gubitka mirisa koji utječe čak i na sposobnost razlikovanja slatkog od gorkog.

U drugoj studiji koju je proveo stručnjak sa Sveučilišta East Anglia, Carl Philpott, analiziran je simptom gubitka mirisa kod osoba koje su oboljele od gripe ili prehlade i onih koji su oboljeli od covida. Studija je zaključila da rezultati sugeriraju da su mehanizmi mirisne disfunkcije povezani s covidom različiti od onih koji se viđaju kod osoba prehlađenih.

Drugi simptom koji upućuje na covid je dispneja ili otežano disanje. Gubitak mirisa i dispneja dva su simptoma koja se ne javljaju kod gripe nego kod covida. Polovica bolesnika s teškim slučajevima bolesti može razviti dispneju otprilike tjedan dana nakon pojave simptoma.

Simptom ukazuje na ozbiljan respiratorni problem koji će možda trebati dodatnu terapiju kisikom, pa čak i respirator. Koronavirus i gripa imaju mnoge slične simptome, što zdravstvenim radnicima i pacijentima gotovo onemogućava da otkriju koji je temeljni problem bez testiranja, a ova dva simptoma mogu pomoći u razlikovanju.

Ako imate akutni gubitak okusa ili mirisa i otežano disanje, nužno je pažljivo pratiti sve simptome i poduzeti potrebne mjere, poput samoizolacije, navodi Express.

Facebook komentari