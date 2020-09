Usamljeni ste? Ovo su fizički simptomi koje biste mogli početi osjećati

To je posebno uznemirujuće s obzirom na to da mnogi stručnjaci za mentalno zdravlje kažu da pandemija koronavirusa pogoršava problem usamljenosti u SAD-u, ali i u ostatku svijeta te da bi to moglo postati posebna vrsta epidemije.

No, nije uvijek lako prepoznati usamljenost.

“Ljudi se boje priznati da su usamljeni zbog stigme koju ona nosi – boje se da će biti osuđeni ili otuđeni”, rekla je Babita Spinelli, terapeutica iz New Yorka, za Insider.

“To ih pak sprječava da prevladaju samoću ili se obrate ljudima za pomoć”, dodala je.

Zanimljivo je da postoji čak šest fizičkih simptoma koje usamljenost može izazvati, prenosi “Index“.

1. Curenje iz nosa, začepljen nos i drugi simptomi prehlade

“Kada se osjećamo usamljeno, kad nam nedostaje interakcije s ljudima, osjećamo se ranjivo, ugroženo i napadnuto”, tvrdi Kory Floyd, profesorica komunikacija sa Sveučilišta u Arizoni, koja proučava kako naklonost utječe na stres i fiziološko funkcioniranje.

2. Nikako ne možete potpuno ozdraviti

Zdravo tijelo i um mogu se oporaviti od prehlade. Onaj koga je usamljenost dotukla, međutim, može se iznova i iznova razbolijevati, rekla je Spinelli.

“Pojedinac se može osjećati bolesno ili stalno biti pod stresom, a da to ne povezuje s usamljenošću”, rekla je: “On to može definirati kao fizičku bolest koja se ponavlja, ne gledajući događa li se nešto emocionalno.”

3. Poteškoće sa spavanjem

Usamljenost se može podudarati s depresijom i dijeliti simptome s njom, rekla je Spinelli, a to može uključivati poteškoće sa spavanjem ili previše spavanja.

4. Glavobolja

I glavobolje mogu biti simptom usamljenosti, pa čak i depresije.

5. Debljanje

Poremećaj hormona uzrokovan osjećajem usamljenosti također može dovesti do debljanja, rekla je Spinelli.

6. Stalno provjeravate društvene mreže

Iako samo po sebi nije tjelesni simptom, određena ponašanja, uključujući neprestano provjeravanje društvenih mreža “i njihovo korištenje kao zamjena za izravne kontakte s ljudima, također su crvena zastavica da usamljenost negativno utječe na vas”, rekla je Spinelli.

