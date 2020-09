Uništava li virus korona pranje veša u mašini?

Kratak bi odgovor bio – “ne”, uz jedan veliki “ali” na kraju rečenice…

Pranje veša u mašini deterdžentom za veš nije dovoljno da se ubiju svu virusi i bakterije, ali za većinu nas to nije ni bitno. Do danas nema zabilježenih slučajeva da se neko zarazio virusom korona preko odjeće pa cilj nije dezinfikvoati odjeću nego je samo oprati, a to bi značilo da nju, maske za lice, ručnike i posteljinu perete uz deterdžent na najvišim temperaturama te im dozvolite da se dobro osuše. To bi trebalo da bude sasvim dovoljno.

Sušenje odjeće u mašini za sušenje veša, ako je to moguće, je važan korak u zaštiti od virusa korona jer se zna da je virus koji uzrokuje COVID-19 osjetljiv na visoke temperature.

Kako biste bili sigurni da je veš spreman za korištenje, potrebno ga je sušiti na visokim temperaturama nekoliko sati, ali samo sušenje u mašini za sušenje veša na visokoj temperaturi će sigurno umanjiti broj bakterija i virusa na tkanini, prenose “Nezavisne“.

Kada je potreban oprez?

Ako je neko bolestan u vašem domaćinstvu, to je već druga priča. Njihovu odjeću i posteljinu dirajte samo s rukavicama, ne tresite ih jer tako možete virus pustiti u vazduh i na okolne površine. Koristite izbjeljivač za pranje i sušite veš u mašini na visokoj temperaturi, ako je moguće. Ruke perite odmah nakon diranja.

No, za većinu ljudi, u većini slučajeva, dovoljno je rublje samo oprati na visokoj temperaturi i dobro ga osušiti.

Kako pravilno oprati i dezinfikovati maske

Specijalist za infektivne bolesti, dr med. Debra Goff navodi da platnene maske, povezi i šalovi pripadaju grupi predmeta koji se daju čistiti.

Ako je planirate prati u mašini za veš, prvo dobro operite ruke tek tada uklonite masku s lica i pri tome pazite da ne dirate oči, nos ili usta, napominje doktorica. Masku stavite direktno u mašinu i opet odmah operite ruke. Savjetuje da koristite prašak za veš koji inače koristite, ali možete koristiti i izbjeljivač za rublje te odabrati najvišu temperaturu vode, određenu za pranje takvih materijala. Kada je maska oprana, upalite program sušenja na visokim temperaturama.

Ako želite masku oprati ručno, Goff savjetuje da slijedite istu proceduru pranja ruku prije skidanja maske s lice. Kako biste ju uspješno dezinfikovali, u posudu stavite četiri kašičice izbjeljivača za veš u litru vode i ostavite u toj otopini masku pet minuta. Naknadno dobro isperite i ostavite masku da se suši na vazduhu. Goff smatra da se maska ovako treba čistiti nakon svakog nošenja.

Kako dezinfikovati medicinske maske?

Kaiming Ye, dr med. i profesor na univerzitetu Binghamton u New Yorku, smatra da su određene vrste maski, poput onih medicinskih, namijenjene samo jednokratnoj upotrebi, a to bi značilo da ju je potrebno baciti odmah nakon korištenja. Dodaje kako se može koristiti opet, ali samo ako se radi o posebnim uslovima i ako je pravilno dezinfikovana.

Na primjer, N95 maske (Filtrirajuće polumaske s ventilom i bez ventila) se mogu dezinfikvoati u za to posebnim aparatima. Dodaje, kako do danas nisu provedeni testovi koji pokazuju da se medicinske maske mogu uspješno dezinfikovati i ponovo koristiti.

Ako niste u mogućnosti zamijeniti masku odmah nakon korištenja, a potrebna vam je, Goff savjetuje da je dobro pregledate kada ju skinete. Ako je prljava, poderana ili vlažna od znoja, morate je baciti u smeće. Ako se čini da je čista, savjetuje da ju spremite u papirnatu kesu prije drugog korištenja. Idealno bi bilo, naravno, da je koristite samo jednom.

Facebook komentari