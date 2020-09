Drhtanje ruku i promjene na dlanovima znak poremećaja u radu štitnjače i jetre

Promjene na rukama mogu se vidjeti kod nekih vrlo rijetkih autoimunih bolesti, kao i upala srca, kaže dr. Pekez Pavliško. Drhtaj u jednoj ruci jedan je od prvih znakova Parkinsonove bolesti, hladnoća ruku javlja se kod anemije, smeđi vrhovi nokta upućuju na bolest bubrega. Parkinson je najčešći uzrok tresenja ruku, ali uzrok može biti alkoholizam, uzimanje nekih lijekova (antipsihotika), a nekad se uzrok ni ne zna, kaže dr. med. Tanja Pekez Pavliško.

Slab stisak – rizik od infarkta Slab stisak predviđa veći rizik od srčanog ili moždanog udara i niže šanse za preživljavanje, prema studiji objavljenoj u časopisu Lancet, provedenoj na gotovo 140.000 odraslih ljudi u 17 zemalja. Istraživači su objasnili da je snaga stiska pokazatelj ukupne snage mišića i forme te preporučuju trening snage cijelog tijela i aerobne vježbe za smanjenje rizika od srčanih bolesti. Crveni dlanovi znak problema s jetrom “Stanja koja se prikazuju promjenama ruku rjeđa su stanja, uglavnom kronična (osim drhtanja ruku) i javljaju se nakon što bolest dulje traje. Tako crvenilo dlanova upućuje na oštećenje jetre, batićasti prsti (povećanje vrhova prstiju) povezuju se s kroničnim oštećenjem pluća ili srčanom greškom, koje se sad otkrivaju vrlo rano tako da se rijetko i vide. Karakteristične su i promjene reumatoidnog artritisa gdje prvo dolazi do otoka prstiju, a nakon toga i do deformiteta”, kaže dr. med. Pekez Pavliško. Promjene u boji noktiju znak su problema s bubrezima, raka kože ili kronične anemije Kad su indijski znanstvenici proučavali 100 bolesnika s kroničnom bolešću bubrega, otkrili su da 36 posto ima pola – pola nokte (dno noktiju je bijele boje, a vrh smeđi). Stanje noktiju može biti uzrokovano povećanom koncentracijom određenih hormona i kroničnom anemijom, što su obje osobine kronične bolesti bubrega. Odmah se posavjetujte s liječnikom ako primijetite takve nokte ili tamnu, okomitu prugu ispod nokta. To može biti skriveni melanom, rak kože.

Pretjerano znojenje ruku – menopauza ili problemi u radu štitnjače Osim hladnoće, uzroci hladnih ruku i nogu mogu biti anemija i Raynaudov sindrom. Kod anemije zbog nedostatka željeza dolazi do smanjene opskrbe tijela kisikom. Kod Raynaudova sindroma dolazi do crvenila kože prstiju, kaže dr. Pekez Pavliško. Znojenje dlanova Raynaudova bolest je stanje koje uzrokuje da neka područja tijela, poput prstiju na rukama ili nogama, vrh nosa ili uši, postanu hladni ili otupe na osjet, kao reakcija na niske temperature ili na stres. Javlja se i razlika u boji na prstima. Pretjerano znojne ruke mogu pak biti simptom menopauze ili stanja štitnjače, kao i hiperhidroze, u kojoj previše aktivne žlijezde znojnice izazivaju puno više znoja nego što je potrebno. Većina ljudi s takvim stanjem znoji se iz samo jednog ili dva dijela tijela, kao što su pazusi, dlanovi ili stopala. Liječnik može propisati snažni antiperspirant za smanjenje proizvodnje znoja. Kad se ruke ne njišu s hodanjem to može upućivati na Parkinsonovu bolest Parkinsonova bolest razvija se postupno, ponekad počevši s jedva primjetnim tremorom u samo jednoj ruci. No, iako je tremor možda najpoznatiji znak Parkinsonove bolesti, poremećaj također često uzrokuje ukočenost ili usporavanje kretanja. U ranim stadijima bolesti ruke se mogu ne njihati dok osoba hoda,piše 24sata.hr

Facebook komentari