Simptomi pretjeranog unosa šećera

Iako ga ima u mnogim namirnica, moguće je izbjeći ga. To je preporuka, jer previše unošenja ostavlja ozbiljne posljedice na zdravlje, a gojaznost je samo jedna od njih, prenosi Bright Side.

Ako niste svjesni preteranog konzumiranja, provjerite da li imate neke od sljedećih simptoma pretjeranog unosa.

Akne

Hrana koja sadrži dodatni šećer izaziva brzi porast insulina i započinje proces vezivanja šećera na proteinske molekule. Čim glukoza uđe u krv, ona pokreće niz komplikovanih fizioloških procesa koji na kraju mogu da izazovu upalu i probleme s kožom, prenosi N1. Ovaj porast insulina može s vremenom da uveća aktivnost lojnih žlijezda na koži i aktivira upalne procese. To znači da ishrana bogata šećerom nosi veći rizik od nastanka akni, pišu “Nezavisne“.

Problemi sa zubima

Neke od štetnih bakterija u ustima mogu da se hrane šećerom. Tako nivo kiseline koja se obično proizvodi može da se uveća i ošteti zubnu gleđ.

Kad se taj zaštitni spoljni sloj troši, povećan nivo kiseline može da dovede do stvaranja karijesa. To može da izazove zubobolju, osjetljivosti zuba i krvarenja desni, pa čak i do gubitka zuba.

Bol u zglobovima i mišićima

Ako postoje bolovi, trnci i oticanje nogu, uz pojavu crvenila, to može da bude jedna od posljedica, oštećenje nerava.

Žudnja za slatkim i previše ili premalo energije

Ako konzumiramo veće količine slatke hrane, visok nivo šećera u krvi sprečava glukozu da uđe u ćelije. Zbog toga tijelo nema energije i stalno traži nešto slatko, jer je to najbrži način da dođe do “goriva”. Nakon unosa određene doze šećera, osjeća se veliki nalet energije, ali vrlo brzo, kada on padne, osoba se osjeća iscrpljeno, jer ta doza nema prehrambenih vrijednosti i ne može dugo da održi osjećaj sitosti.

Nadutost

Istraživanja su pokazala da se ponekad šećer ne svari u potpunosti u tankom crijevu. Kad dođe u debelo crijevo, može da fermentiše i dovede do gasova, grčeva i bolne nadutosti, kao što može da pogorša i simptome sindroma iritabilnog crijeva.

Facebook komentari