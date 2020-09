Šokantna priča zaraženog mladića: “Zarazio sam se koronavirusom u martu, još uvijek nisam dobro”

Pola godine poslije on je jedan od 600.000 oboljelih od stanja “post-covid bolesti”.

Ne radi, ne ide u izlaske, kazao je za Guardian, naprosto zato što mu 182 dana otkako se zarazio još uvijek nije bolje.

“Da sam znao da ću biti ovako bolestan, u martu bih sve uzeo puno ozbiljnije. Ali, sve što smo tada čuli bilo je da, ako se zaraziš a mlad si, najvjerojatnije uopće nećeš imati simptoma. Ili ćeš biti bolestan nekoliko sedmica i to će biti to.”

Russell danas ima bolove u prsima, nepodnošljive migrene, teške gubitke daha, vrtoglavice i iscrpljenost. Riječ je o nizu simptoma “dugotrajnog covida”, stanja za koje je Public Health England početkom avgusta utvrdio da od njega pati 3366 Britanaca u svojim 20-im godinama.

Guardian primjećuje da je u aprilu od Covida bilo bolesno 3325, da je činjenica da su ljudi mlađi od 40 puno manje u opasnosti da umru od Covida, ali primjećuje i to da na oboljele u dobi između 20 i 29 godina otpada čak 28 posto novozaraženih.

Charles Shepherd, medicinski savjetnik dobrotvorne organizacije ME Association, komentirao je takvo stanje:

“Postoji rizik za mlade da, ako se oni zaraze, moguće neće završiti u bolnici, ali bi ih bolest mogla iscrpiti post-covid sindromom. To se većini neće dogoditi, ali je rizik stvaran kod znatne manjine.”

Organizacija koju on savjetuje inače se bavi mijalgičnim encefalitisom, odnosno sindromom hronične iscrpljenosti.

Tim Spector, profesor genetske epidemiologije na Kraljevskom koledžu London, rekao je za članak da od sindroma dugotrajnih simptoma covida pati oko 600.000 ljudi. Otkrio je dalje da 12 posto oboljelih simtome osjeća duže od 30 dana, a da jedan od 200, odnosno pola posto oboljelih, simptome osjeća duže od 90 dana.

Russell je obolio 14. marta.

“Imao sam dugo vremena prisjećati se što sam tada radio. Sada bih volio da to nisam radio”, kazao je.

Bolestan je bio 14 dana i nije potrajalo dugo što se osjećao bolje kad je odjednom osjetio “strašnu bol u prsima”, “kao da neko sjedi na meni”. Liječnici u bolnici nisu mogli otkriti ništa zbog čega bi se tako osjećao, što je uobičajeno za osobe s pacijentima s dugotrajnim Covidom, kazala je Frances Simpson, osnivačica organizacije potpore takvim ljudima.

Russell je imao toliko sreće da su mu, nakon što je promijenio liječnika, napravili novi test koji je pokazao da još uvijek u sebi nosi virus.

“Kad ljudi odbijaju nositi masku ili izbjegavaju osnovno držanje razmaka, to je vrlo, vrlo frustrirajuće. Najradije bih ih prodrmao i i rekao im: ‘Ja s time živim već šest mjeseci.’ Mislim da puno ljudi, da je to u ljudskoj prirodi, smatraju da ono što te ne kači direktno, da to skoro da ne postoji. Moji prijatelji još uvijek idu u pubove, u restorane i ne uzimaju to zaozbiljno. Zabrinut sam za njih”, rekao je Russell.

Medicinari koji istražuju njegov poremećaj, kažu da je trenutno najprisutnija teorija po kojoj koronavirus tako poremeti imunološki sistem oboljelog da, nakon citokinske oluje, imunološki sistem na nižim razinama nastavlja boriti se protiv virusa – čak i onda nakon što virusa u organizmu više nema.

Takvo stanje onda pogađa mozak i hipotalamus, te se smatra da je riječ o mehanizmu vrlo sličnom mijalgičnom encefalitisu, odnosno sindromu hroničnog umora, prenosi “Slobodna-Bosna“.

