Savjeti WHO za osobe koje su imale COVID: Šta ako dođe do gubitka daha

Aktivnih slučajeva, prema današnjem izvještaju Ministarstva civilnih poslova naše zemlje, imamo 6.120.

Ured Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Bosni i Hercegovini podijelio je nekoliko savjeta za one koji su se oporavili od COVID-a, istaknuvši kako se često dešava da se nakon bolničkog liječenja ove infekcije javlja osjećaj gubitka daha.

“Gubitak snage i kondicije dok vam nije bilo dobro i sama bolest mogu dovesti do gubitka daha. Osjećaj gubitka daha može dovesti do toga da se osjećate tjeskobno, a to može još više otežati disanje”, navode iz WHO.

Poručuju, kako bi trebalo pomoći to da ostanemo smireni i naučimo najbolji način za upravljanje dahom.

“Gubitak daha bi se trebao poboljšati kako polako povećavate svoje aktivnosti i vježbajte, ali u međuvremenu vam mogu pomoći položaji ispod da prevaziđete te probleme”, poručili su.

“Ako počnete osjećati ozbiljan nedostatak zraka a stanje vam se ne poboljšava uz ove navedene položaje odmah kontaktirajte profesionalno zdravstveno osoblje”, istaknuli su, te objavili i položaje koji bi trebali pomoći u ovoj situaciji:

Facebook komentari