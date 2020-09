Posljedice korone: Ako primijećujete kod sebe ove simptome možda ste preležali virus

Da li koronavirus ostavlja trajne posljedice po zdravlje, i kakve, još nije poznato, ali su ljekari saglasni da posljedica ima, piše “RTS“.

Brzo umaranje, malo fizičke snage i manjak imuniteta česti su simptomi nakon preležanog virusa.

“Većina ljudi se žali na intenzivan umor poslije bolesti. I naši pacijenti su se takođe najviše žalili na umor koji nikad prije nisu osjetili tokom neke druge bolesti, žale se na palpitacije srca, plaše se da li će njihov srčani mišić biti trajno ili trenutno oštećen“, kaže Ivana Stefanović iz Hitne pomoći.

Najčešća greška koju izliječeni ljudi prave jeste da piju svakakve lijekove i vitamine kako bi što brže podigli imunitet, a takvo nasumično unošenje može da izazove posljedice, prije svega, po jetru.

Oporavak i vraćanje fizičke snage, u zavisnosti od kliničke slike, može trajati nekoliko mjeseci.

“Ono što jeste preporuka da težu fizičku aktivnost izbjegavate, u kondiciju ne možete da se vratite brzo, naš srce je sigurno dosta pretrpjelo. Poslije mjesec i po dana možete da počnete sa šetnjom, pa tek onda nešto intenzivnije, što zavisi od toga koliko je klinička slika bila teška“, kaže doktorica Stefanović.

Velike probleme nakon preležanog kovida mogu da imaju srčani bolesnici kojima je srčana slabost dvostruko teža nego pre virusa.

Virus zahvata srce više nego što se mislilo

Profesor doktor Petar Otašević sa Instituta za kardiovaskularne bolesti ‘Dedinje’ kaže da koronavirus može da zahvati i više od 70 posto srčanog mišića kod prethodno zdravih ljudi.

“To je više nego što se ranije mislilo i to nas brine, jer nismo sigurni da li će se ta oštećenja kasnije oporaviti. Ne postoji način da znamo unaprijed da li će neko imati komplikacije, međutim, to ne znači da ako ste bili zdravi i mladi, da nećete imati ove komplikacije“, kaže doktor Otašević.

U svijetu je do sada od kovida 19 izlečeno blizu 15 miliona ljudi, a najnovija njemačka studija pokazala je da su se kod više od tri četvrtine pacijenata koji su se oporavili razvili srčani problemi.

Ipak, kardiolozi širom svijeta mišljenja su da je prerano govoriti o tome da li su oštećenja na srcu trajna ili ne i da će to pokazati vrijeme.

