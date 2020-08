Ako i dalje mislite da vaše dijete ne treba da nosi masku u školi, pogledajte OVE DVIJE FOTOGRAFIJE

Dejvis je na svom Tviter profilu objavio fotografiju eksperimenta koji je sproveo, a koji ima za cilj da pokaže koliko socijalna distanca i nošenje maske za lice zapravo mogu da smanje širenje zaraze.

U prvom eksperimentu prikupio je bakterije pevanjem, pričanjem, kijanjem i kašljanjem, sa maskom i bez nje. Ispostavilo se da se bakterije, dok je nosio masku, nisu gotovo uopšte širile, dok je bez maske rezultat zastrašujući, prenosi LADBible.

Fotografija govori više od hiljadu reči, i još je jedan u nizu dokaza koliko nošenje zaštitne maske zapravo vrši posao, prenosi “Zena Blicyout”.

What does a mask do? Blocks respiratory droplets coming from your mouth and throat.

Two simple demos:

First, I sneezed, sang, talked & coughed toward an agar culture plate with or without a mask. Bacteria colonies show where droplets landed. A mask blocks virtually all of them. pic.twitter.com/ETUD9DFmgU

— Rich Davis, PhD, D(ABMM), MLS 🦠🔬🧫 (@richdavisphd) June 26, 2020