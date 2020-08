Uznemirujuće činjenice o gaziranim sokovima zbog kojih biste ih mogli prestati piti

Obilje dodanih šećera, karamele i drugih aditiva, ovo sirupasto-slatko bezalkoholno piće sadrži puno više od onoga što je navedeno na deklaracijama njihovih nutrijenata i sastojaka. Pa što točno pijete?

1. Može sadržavati toksične hemikalije

4-metilimidazol (4-MEI) nastaje prilikom stvaranja umjetne karamelne boje koja se nalazi u mnogim gaziranim sokovima. Studija iz 2014. godine iz Consumer Reportsa i Johns Hopkinsovog centra za životnu budućnost otkrila je da se 4-MEI može naći u različitim razinama u uzorku od 110 uzoraka bezalkoholnih i dijetalnih pića. Unos ove otrovne kemikalije mogao bi povećati rizik od razvoja karcinoma, rekao je istraživački tim. Ipak, Food and Drug Administration kaže da nije opasno konzumirati hranu ili piće s 4-MEI, jer biste morali popiti više od 1000 konzervi gaziranog pića svaki dan da biste iskusili bilo koji zdravstveni problem uzrokovan ovim spojem. No, saznanje da dobrovoljno unosite ove tvari dovoljno je zabrinjavajuće, piše “Index“.

2. Može smanjiti plodnost

Ako planirate uskoro imati djecu, bilo bi razborito neko vrijeme ne konzumirati gazirana pića, kaže studija iz 2018. objavljena u časopisu Epidemiology. Istraživači su anketirali gotovo 5000 parova i otkrili da samo pijenje jednog ili više zaslađenih pića svakog dana dovodi do manje šanse da zatrudnite.

3. Može povećati rizik od moždanog udara

Studija objavljena u časopisu Stroke – koja je proučavala 2888 ljudi tijekom deset godina i pratila ih zbog moždanog udara i demencije – izvijestila je da su oni koji su popili barem jedno dijetalno gazirano piće dnevno povećali šanse za bilo koju bolest tri puta.

4. Može uzrokovati loš holesterol

Začepljene krvne žile mogu biti još jedan razlog za izbjegavanje gaziranih pića, jer je studija iz 2015. koju je provela The American Journal of Clinical Nutrition otkrila da ispitanici koji samo dva tjedna konzumiraju pića s niskom, srednjom i velikom količinom kukuruznog sirupa s visokom fruktozom imaju povišenu razinu LDL-a, ili “lošeg” kolesterola. To pokazuje izravnu vezu između dodanih šećera u pićima i čimbenika rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti.

5. Ovisnost o šećeru

Kad ste pod stresom i umorni, želite posegnuti za slatkom hranom s visokim udjelom masti, zbog čega mnogi ljudi uživaju u gaziranim, pjenušavim pićima. Prema istraživanju u The Journal of Endocrinology & Metabolismu, pijenje napitaka prepunih šećera, poput gaziranih pića, može pomoći u ublažavanju stresa otupljivanjem kortizola, hormona stresa. Zbog emocionalnog odgovora koji vam daje šećer, navodi vas da konzumirate još više slatkih stvari.

6. Stvara masnoću na području trbuha

Zabrinuti ste zbog debljanja u području trbuha kako starite? Tada biste možda željeli izbjeći konzumaciju dijetalnih gaziranih napitaka. Prema istraživanju iz Journal of American Geriatrics Societyja, provedenom na gotovo 1000 odraslih osoba starih 65 i više godina, otkriveno je da su oni koji su svakodnevno pili dijetalne gazirane sokove imali opseg struka gotovo tri centimetra veći od onih koji nisu pili takve napitke.

7. Može povećati krvni tlak

Hipertenzija ili visoki krvni tlak jedan je od najsigurnijih znakova većeg problema s vašim kardiovaskularnim sustavom. Studija iz 2012. godine iz Journal of General Internal Medicinea koja je proučavala preko 150.000 ljudi pokazala je da je pijenje slatkih napitaka poput bezalkoholnih pića koja sadrže kukuruzni sirup s visokom fruktozom povezano s većim rizikom od visokog krvnog tlaka.

8. Može uništiti zubnu caklinu

Ako ste ikada vidjeli fotografije ovisnika koji već duže vrijeme koriste metamfetamine, gotovo univerzalni atribut su ozbiljno oštećeni i pokvareni zubi. Istraživanje koje je objavila Akademija opće stomatologije otkrilo je da limunska kiselina iz gaziranih pića može na sličan način djelovati na caklinu zuba, što dovodi do erozije i propadanja.

Facebook komentari