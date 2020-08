Korona se mnogo brže širi od gripe i ima dosta teže simptome

U jeku COVID-19 pandemije koja hara svijetom pred nama je i sezona gripe, a mnogi su u dilemi kako razlikovati ta dva oboljenja. Prema riječima prim. dr. Nine Hrabač, infektologa, inkubacija koronavirusa traje nešto duže, najčešće od 5 do 14 dana, dok je kod gripe kraća i traje od dva do četiri dana.

Osip na koži

– COVID-19 infekciju uzrokuje koronavirus SARS Cov2, dok gripu uzrokuju virusi influence. Infekcija COVID-19 mnogo se brže širi i prenosi među ljudima nego gripa, jer imunitet se prvi put susreće s ovim virusom – kaže Hrabač.

Klinička slika, dodaje, razlikuje se kod ovih oboljenja. COVID-19 prate povišena temperatura, bolovi u mišićima, suhi kašalj, mučnina, povraćanje, proliv, dok su kod gripe tegobe probavnog trakta rijetko javljaju i na početku bolesti dominiraju povišena temperatura, kostobolja, bolovi u mišićima nekoliko dana, a tek kasnije se javljaju grlobolja i suhi kašalj.

– U COVID-19 infekciji se kao rani simptomi pojave i nedostatak čula mirisa, okusa, a u posljednje vrijeme opisuje se i oslabljen sluh te se ponekad javlja i osip na koži, a kod djece i Kawasaki sindrom. COVID-19 i gripa imaju česte komplikacije, ali su one kod COVID-19 infekcije mnogo češće i teže, poput pneumonije, tromboembolije pluća, teške respiratorne insuficijencije, insuficijencije bubrega, srčanih komplikacija i sepse – ističe Hrabač, prenosi “Avaz“.

Antivirusna terapija

U liječenju gripe postoji odgovarajuća antivirusna terapija, dok je za COVID-19 infekciju još nema.

– S obzirom na to da još u BiH nemamo vakcinu niti odgovarajući antivirusni lijek protiv oboljenja COVID-19, maska je osnovna zaštita od prijenosa ovog virusa s osobe na osobu i stoga je treba obavezno nositi, i to pravilno, pokrivajući i nos i usta – poručuje dr. Hrabač.

Naučne studije, a i iskustva zdravstvenih profesionalaca upućuju na značaj nošenja maske u prevenciji COVID-19 infekcije, kao i u prevenciji širenja gripe. S obzirom na to da dolazi jesen, ove godine posebno se preporučuje masovna vakcinacija stanovništva protiv gripe da bi se barem utjecalo na umanjeno obolijevanje od gripe.

Smrtnost kod COVID-19 infekcije je daleko veća i iznosi 3-4 posto, dok je kod gripe 0,1 posto.

