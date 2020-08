Ovih pet iznenađujućih znakova potvrđuje da imate slabe trbušne mišiće

Fizikalni terapeut Jeff Cavaliere objasnio je zašto čak i ako imate vidljive trbušne mišiće, zapravo možete imati slab trbuh, prenosi portal Men’sHealth.

“Ne radi se o tome kako vaši trbušni mišići izgledaju izvana. Najvažnije je kako oni funkcioniraju i koja je njihova snaga iznutra prema van”, rekao je.

Ovo su znakovi da imate slabe trbušne mišiće:

1. Umor u kukovima

Ako radite vježbe za trbušne mišiće, recimo popularne “škarice”, gdje ležite na podu i ispružene noge podižete gore-dolje, te osjećate umor samo u pregibima nogu i kukova, to znači da vježbate pogrešne mišiće.

Umjesto da vaši trbušni mišići kontroliraju pokrete, to radite nogama. Pa, ako to radite, vrijeme je da popravite vježbu. Odvojite ramena od tla, stisnite trbušne mišiće i kukove koristite kao pomoćne mišiće, a ne kao osnovni cilj vježbe.

2. Bolovi u donjem dijelu leđa

Ako trebate usidriti stopala i ako nakon svakog ponavljanja udarite leđima u pod, imate slabe trbušne mišiće.

Prilikom vježbanja trbušnih mišića trebali biste kontrolirati pokrete i ne biste trebali osjećati bolove u donjem dijelu leđa. No, ako se to ipak događa, to je zato što opet vježbu izvodite kukovima umjesto trbuhom, što stavlja stres na donji dio leđa.

3. Nadutost donjeg dijela trbuha

Ako primijetite da vam je donji dio trbuha nadut, to znači da vam trbušni mišići nisu dovoljno snažni da uvuku poprečni trbušni mišić. S obzirom na to da je on ključni mišić, kad izvodite vježbe za trbuh, pazite da ciljate i na njega.

4. Stalno trenirate s istim opterećenjem

Trbušni mišići na rade samo kad ciljano radite vježbe za njih. Oni također pomažu u postizanju stabilnosti u drugim vježbama, kao, recimo, u čučnjevima i mrtvom dizanju.

Ako ove vježbe radite pravilno i ako mislite da biste mogli dodati malo veću težinu, vjerojatno znači da imate slabe trbušne mišiće jer ih ne naprežete dovoljno. Važno je “šokirati” tijelo i dodavati veće težine ili povećati broj ponavljanja, prenosi “Index“.

5. Nestabilnost

Možete li se podići s poda bez upotrebe ruku ili laktova? To je osnovni test snage.

Ovaj test pokazuje koliko su vam jaki trbušni mišići, a ako ne uspijete, vrijeme je da na njima poradite.

