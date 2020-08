Kamen u bubregu: Koji su simptomi i kako liječiti ovaj bolni problem

Bubrežni kamenac zapravo je čvrsta kristalna mineralna nakupina koje se može formirati unutar bubrega ili mokraćnog trakta, a do toga dolazi kada se smanjuje količina urina koji proizvodimo te se time stvara višak čvrstih tvari u mokraći. Iako je to boljka koju primarno vežemo za muškarce, često se javlja i kod žena. Može se javiti u svim dobnim skupinama, no najčešća je u dobi između 30 i 50 godina, piše “Zadovoljna“.

KAKO I ZAŠTO NASTAJE?

Osnova stvaranja kamenca jest prezasićenost urina sastojcima koji imaju svojstvo kristalizacije. Oni se izlučuju kao prirodan rezultat filtriranja krvi, što je i jedna od zadaća bubrega, no kada je mokraća prezasićena spomenutim sastojcima, dolazi do stvaranja sitnih kristalića koji se na kraju međusobno privlače i stvaraju kamenac.

Najčešći razlog zbog kojeg nastaju kamenci jesu naše prehrambene navike te nedovoljno unošenje vode. Upravo se zato kamenac češće javlja ljeti. Tada imamo povećanu potrebu za unošenjem tekućine, no često je ignoriramo, posebno ako smo na putu te znamo da će nam biti limitiran pristup toaletima. Zato nastojimo piti što manje vode, a time si zapravo radimo najveću štetu.

Također nije svejedno kakvu hranu konzumiramo. Jedemo li često proteine životinjskog porijekla, što se nerijetko povećava ljeti zbog čestih roštilja, konzumiramo li namirnice koje su bogate natrijem, šećerom, fruktozom ili oksalatima koji se nalaze u peršinu i špinatu, značajno si povećamo rizik od nastanka urinarnog kamenca. Također se šanse povećavaju ako dođe do hipervitaminoze D, odnosno predoziranja vitaminom D.

No nije zanemariv ni posao koji radimo te koliko smo zbog njega izloženi stresu. Naime, dokazano je da stres može utjecati na nastajanje urolitijaze. Pet do dvanaest sati nakon stresa dolazi do povećanog izlučivanja kalcija, a nakon 20 do 30 sati i do povećanog izlučivanja oksalata.

KOJI SU SIMPTOMI?

Bol koju uzrokuje stvaranje kamenca često je vrlo iznenadna i iznimno neugodna. Štoviše, bubrežna bol, znana kao nefrokolika, jedna je od najjačih poznatih boli u medicini. Nastaje zbog širenja bubrežne nakapnice, odnosno akutne opstrukcije izvodnih kanala bubrega, najčešće uzrokovane kamencem.

Bol zahvaća predio slabina, odnosno donji dio leđa, te se širi prema mokraćnom mjehuru ili prema testisima kod muškaraca. Bol se širi iznenada, pojačava u sat vremena, a potom postaje gotovo nepodnošljiva narednih nekoliko sati.

Nakon toga popušta, no snažno utječe na kvalitetu života i radnu sposobnost jer tijekom tih nekoliko sati osoba ne može obavljati gotovo ništa. Također mogu biti prisutni i drugi simptomi kao što su mučnina, povraćanje, nagon na češće mokrenje, koje pritom može biti jako bolno, te pojava krvi u mokraći.

KAKO SEBI POMOĆI?

Kada je javi bilo kakva bol u području leđa i prednjem dijelu trupa, nipošto se ne smije ignorirati jer osim o urinarnom kamencu može biti riječ i o brojnim drugim opasnim bolestima.

Svakako se treba javiti svome liječniku, koji će vas uputiti urologu na ultrazvuk, a učinit će se i sediment urina, odnosno nativna snimka urotrakta. Utvrdi li se da je riječ o kamencu, on se može razbiti pomoću lijekova i vrlo obilnom hidratacijom, a samo u najtežim slučajevima potreban je operativni zahvat.

Ipak, da do toga ne bi ni došlo, najbolje je na vrijeme se početi brinuti o svome organizmu. To možemo tako što ćemo smanjiti unos namirnica punih oksalata kao što su blitva, špinat, rabarbara, voćni sokovi, suho voće, jagode i čokolada.

Također se preporučuje smanjen unos životinjskih proteina, smanjen unos soli, ali povećana količina vode od barem 3 litre dnevno, naročito u ovim ljetnim danima.

Facebook komentari