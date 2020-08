Četiri stvari koje ne treba da radite svojim grudima

Lijepljenje selotejpom

OK, da ovo nije uradila Kim Kardašian, vjerovatno nijedna od vas ne bi. Barem se nadamo, jer lijepljenjem selotejp trake ne samo da pritišćete grudi, čineći ih tako stegnutijim, već rizikujete opasne kožne reakcije i infekcije.

Posljedica toga može biti bolan svrab, naročito oko bradavica, jer su one naročito osjetljive. Osim toga, možete imati i dugoročne posljedice kao što je ekcem. Želite li to stvarno?

Botoksiranje grudi

Gdje smo ga sve navikli vidjeti, ovo nam je i očekivan potez. Međutim, botoks u grudima, koji uzrokuje podizanje i zatezanje grudi, uopšte nije provjerena opcija. Doktori širom svijeta nemaju garancije o njegovoj sigurnosti, a samim tim ni mi vam ne bismo preporučili da se podvrgnete tretmanu.

Neke žene odlaze tako daleko da ubrizgavaju svoju krv u grudi iz drugih dijelova tijela, samo kako bi imale željenu čvrstinu grudi.

Depiliranje dlačica iz bradavica

Znamo da nije ugodno imati ih, ali vjerujte da samo pogoršavate situaciju depiliranjem. Osim što ćete izazvati iritaciju kože, možete imati novi problem sa uraslim dlačicama.

Čak i ako se odlučite na depilaciju kod doktora, posljedice mogu biti veoma štetne. Jedna od njih su vidljivi ožiljci koje će biti teže prikriti nego dlačice,pišu Nezavisne

Pirsing na bradavici

Znamo da pratite modne trendove i da dosta žena ima pirsinge na bradavicama, ali budite savjesne i razumne. Bušenjem bradavica uzrokujete upale i infekcije radi kojih ćete kasnije željeti samo jedno: ukloniti pirsing. Osim toga, ako se odlučite na majčinstvo, možete imati problema sa mliječnim žlijezdama, što vam direktno može onemogućiti dojenje.

Ako ste pri tome i alergični na metal, a da možda niste ni provjerili, možete imati neugodni svrab i iritaciju kože. Da stvar bude gora, ako to uradite kod nekog nedovoljno stručnog, možete se zaraziti hepatitisom B, C ili čak HIV virusom. Ne radite to.

