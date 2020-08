Ujed insekta može biti veoma nezgodan, ali ovog posebno treba da se pazite

Dok su ujed pauka, buve ili ubod pčela prvo što vam padne na pamet kada pričamo o ovoj temi i interakciji s insektima, jedna manje sumnjiva vrsta pada u drugi plan, a zapravo ona može ostaviti prilično nezgodan trag na telu. Reč je o mravima.

Evo šta se desi kada imate “bliski susret” sa njima.

Postoji dosta različitih vrsta mrava, ali oni koji mogu da vam naprave problem uglavnom su vatreni mravi.

Većina mrava zapravo ne grize, već bode, međutim, pre nego što to urade uhvate se za vašu kožu svojim čeljustima. Nakon toga, prave nekoliko uboda formirajući njima krug.

Da li ste znali i da dok ubadaju kožu vatreni mravi oslobađaju otrov koji sadrži hemikaliju zvanu alkaloid piperidin koja može duže vreme da uzrokuje bol.

Inače, najčešća reakcija na ubod mrava ili ugriz je stvaranje malih crvenih plikova, ali pojedini ujedi ovih insekata mogu da budu izuzetno bolni, da izazivaju svrab i peckanje.

a one koji su alergični na ujed insekta, ubod ili ugriz mrava može biti i veoma opasana. Može se desiti da vam cela noga otekne, zbog samo jednog ubod, pa čak i da on dovede do gušenja.

Topikalni steroidi koriste se za lečenje promena na koži nastalih usled pomenutog kontakta sa mravima, dok se pojedini oralni steroidi koriste ako je reakcija organizma burnija.

Ako pacijent ima snažnu reakciju zbog alergije na ugrize mrava, savetuje se da odmah potraži pomoć ljekara, prenosi .lepotaizdravlje.

