Koliko vremena prođe između kontakta s koronom i prvih simptoma

Njihova srednja procjena od 7,75 dana, duža od prethodnih procjena od 4 do 5 dana, uključuje najveću količinu uzoraka pacijenata do sada u takvoj analizi.

Zemlje i zdravstvene vlasti provele su različite mjere suzbijanja, poput karantina i “zaključavanja” kako bi usporile širenje COVID-19. Efikasnost ovih strategija ovisi o razumijevanju razdoblja inkubacije bolesti , odnosno vremena koje prođe između kontakta s virusom SARS-CoV-2 i pojave prvih simptome bolesti, te o razumijevanju koliko inkubacija varira od pojedinca do pojedinca.

Naučnicima nedostaje pouzdana procjena razdoblja inkubacije COVID-19. Danas se preporuke zasnivaju na procjenama da inkubacija traje u relativno širokom rasponu od 4 do čak 14 dana te da je najčešće trajanje, srednja vrijednost trajanja inkubacije 4 do 5 dana. Nekoliko postojećih procjena perioda inkubacije od 4 do 5 dana temeljile su se na malim veličinama uzoraka, ograničenim podacima i samo-izvještajima koji mogu biti pomućeni pristrasnošću pamćenja ili prosudbi pacijenta ili anketara, prenosi “Faktor“.

U radu objavljenom u avgustu u američkom naučnom časopisu Science Advances, Jing Qin s američkog Nacionalnog instituta za zdravlje i njegove kolege s Univerziteta u Pekingu razvili su jeftin pristup za procjenu razdoblja inkubacije i primijenili ga na 1 084 potvrđenih slučajeva COVID-19 koji su imali istoriju putovanja ili boravka u Wuhanu. Njihov pristup poboljšava tačnost procjena oslanjajući se na javnu bazu podataka o datumima zaraze, a upotrebljava metode koje umanjuju pristranost prisjećanja, odnosno, netačnog sjećanja na prošle događaje.

U konačnici, tim je izračunao da je srednja vrijednost razdoblja inkubacije 7,75 dana, a kod 10 posto pacijenata pokazalo se da razdoblje inkubacije iznosi 14,28 dana te kod 5 posto čak i duže od toga. Autori napominju da je ovaj posljednji nalaz – da kod izvjesnog procenta pacijenata inkubacija može trajati nešto malo duže od danas propisanog karantina za ovu bolest od 14 dana – baziran na nekoliko prepostavki tima, ali da se vrijeme inkubacije može mijenjati u budućnosti, ako virus mutira i da oni to u radu nisu mogli predvidjeti.

Novi rad pružit će zdravstvenim institucijama i različitim zravstvenim tijelima potencijalno precizniju cifru za razdoblje inkubacije i rezultati bi mogli pružiti smjernice za napore na suzbijanju pandemije poput karantena, ali i za studije koje istražuju prenos ove infekcije.

