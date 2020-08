NA ZIMU KREĆE OLUJA KORONA VIRUSA, EVO ŠTA NAS ČEKA:

“Savršena oluja”, ili sudar gripa i korone, jedan je od najnepoželjnijih scenarija koji bi nam se mogao dogoditi početkom zime, kada krene i sezonski grip. Da bismo izbjegli tu mogućnost, važno je sprovesti vakcinaciju protiv sezonskog gripa koja će smanjiti uticaj jednog virusa na drugi, objašnjavaju ljekari,piše Novi.

Ono što se u prvom talasu epidemije virusa korona desilo Italiji je upravo – sudar gripa i korone. Virus je paralisao svijet i sve snage usmjerene su na borbu protiv novog neprijatelja koji se u naš život doselio prije šest mjeseci, i po svemu sudeći, ostaće sa nama još neko vreme. S druge strane, borba sa gripom nije ništa novo, ali je svake godine teško boriti se sa njim ako se ne vakciniše svako ko je slabijeg zdravstvenog stanja. Ipak, protiv sezonskog gripa postoji vakcina i vakcinacija se obavlja svake godine na jesen.

Vakcina potrebnija nego ikad

Međutim, kako se nalazimo u paklu korone, ono što je ove zime obaveza je izbjeći “savršenu oluju” koja bi definitivno uzdrmala svaku osobu slabijeg imunog odgovora.

Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba za suzbijane zarazne bolesti kovid-19, u razgovoru za “Blic” objašnjava da je vakcinacija ove godine potrebnija više nego ikada kako bismo izbegli da nam se kroz epidemiju korone ne podvuče i sezonski grip.

Veoma je važno da počnemo vakcinaciju protiv sezonskog gripa na vrijeme. Moj predlog je da već od 1. oktobra počnemo i da njome obuhvatimo sve rizične grupe, to se prije svega odnosi na osobe starije od 60 godina, na hronične bolesnike svih uzrasta. Godinama sam se zalagao da se vakcinišu i trudnice protiv gripa, jer imali smo nažalost tragedije i kod pandemije gripa, bilo je slučajeva da i trudnica umre od gripa. Vakcinacija kod trudnica se obavlja u dogovoru sa ginekologom koji prati stanje, te u dogovoru sa njim i one bi mogle da obave vakcinaciju. Trudnice su same po sebi u riziku jer su slabijeg imuniteta, pa ne bi valjalo da se razbole niti od jednog niti od drugog – objašnjava profesor Tiodorović.

Facebook komentari