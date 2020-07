Ako sumnjate da IMATE KORONA VIRUS, evo poslije koliko je SIGURNO DA IZAĐETE MEĐU LJUDE bez straha da ćete nekog zaraziti

Kao i kod drugih zaraznih bolesti, vrijeme oporavka može da varira od osobe do osobe, ali stručnjaci preporučuju svima da se pridržavaju zvaničnih i pouzdanih smernica.

“Generalno se smatra da osoba više nije zaražena kada prođe 10 dana od pozitivnog testa, ako nemate simptome, niti temperaturu”, ističe dr Vilijam Šafner, stručnjak za zarazne bolesti na Univerzitetu Vanderbilt u Tenesiju

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) saopštio je da je sigurno vrijeme kada se osoba oporavila od Kovida-19 zavisi od niza faktora

Oni koji su imali korona virus sa izraženim simptomima mogu da komuniciraju sa drugima najmanje 10 dana od početka simptoma, i to ako je prošlo bar 24 sata bez temperature i konzumiranja lijekova koji je snižavaju.

Za one koji imaju pozitivan test, a nemaju simptome, preporuka je da čekaju 10 dana od dana kada su dobili pozitivan test.

Oni sa izraženo oslabljenim imunitetom, treba da konsultuju lekara i razmisle o izolaciji koja je duža od 10 dana. Oni ne bi trebalo da kontaktiraju sa drugima ukoliko nisu dobili dva uzastopna negativna testa.

Stručnjaci kažu da je oporavak složen i ne mora nužno da znači da se osoba oseća u potpunosti dobro.

“Simptomi mogu da potraju prilično dugo, pa se ne čeka potpuni oporavak, već izostanak temperature bez lijekova koji je smanjuju, uz progresivno poboljšanje drugih simptoma”, kaže za “Healthline” dr Din Blumber, šGef zaraznih bolesti na pedijatriji u dječijoj bolnici u Kaliforniji.

“Neki se ljudi oporave veoma brzo i nisu zarazni za druge, a kod drugih bi šansa za prenos mogla da ostane”, kaže on.

Čak i ako se osoba oporavila od korona virusa, stručnjaci savjetuju da bude i dalje oprezna kad napušta svoj dom, odnosno da poštuje fizičku distancu i nosi zaštitne maske.



Šta je sa antitijelima?

Iako su prisutni izvještaji da su neki ljudi dobili korona virus dva puta, stručnjaci ipak ističu da ćete vrlo vjerovatno neko vrijeme biti imuni na virus nakon što ste ga jednom preležali. Ipak, niko još uvijek sa sigurnošću ne zna da kaže koliko dugo mogu da traju antitijela na Kovid-19.

“Kada se zarazite virusom, imuni sistem vašeg tijela reaguje na njega i to vrlo specifično. Tijelo stvara proteine koji se nazivaju antitijela koja se zapravo bore protiv virusa ne dozvoljavajući mu da se veže za nove ćelije. Ovo će dovesti do kraja vaše virusne infekcije jer on više ne može da se razmnožava u vašem tijelu.Imuni sistem to pmati i ta antitela ostaju u vašem krvotoku tokom različitih perioda. Ne znamo koliko će dugo trajati antitela na korona virus, nadali smo se najmanje godinu dana. Ta nada i dalje postoji, ali predstoji nam još istraživanja”, kaže dr Džejmi Fridman za “Healthline”.

Čak i ako ste preležali korona virus, stručnjaci savetuju da se ne viđate sa drugim ljudima u zatvorenom prostoru.

“Virus se lako širi kada su ljudi dugo u bliskom kontaktu, posebno kada su u zatvorenom prostoru. Najsigurniji kontakt sa nekim je kontakt koji je na otvorenom na 2 metra udalejnosti. Fizički kontakt poput zagrljaja i ljubljenja takođe treba izbijegavati”, dodaje Fridman, prenosi “Zena Blic“.

