“Blokada počinje u nogama i mož da krene ka srcu”: Ljekari otkrili zašto su TRUDNICE i ŽENE NA KONTRACEPTIVNIM PILULAMA ugrožene u pandemiji

Isto, kažu naučnici, važi i za žene koje piju kontraceptivne pilule koje sadrže estrogen, budući da je jedno od njegovih mogućih dejstava i sužavanje kvrnih sudova. Ono što bi moglo da bude rješenje za te ugrožene grupe, kažu ljekari, jeste izdavanje recepata za lijekove koji razređuju krv, poput aspirina. To tvrdi autor studije, dr Danijel Sprat.

– Moraćemo da sprovedemo detaljnije analize kako bismo odredili da li žene koje zatrudne u toku pandemije treba da primaju terapiju za razređivanje krvi, kao i da li žene treba da uzimaju kontraceptivne pilule u vrijeme pandemije – kaže on, dodajući da korona virus često izaziva stvaranje krvnih ugrušaka, čak i kod zdravih ljudi, bez ikakvih hroničnih bolesti. Poseban problem je, kaže on, estrogen jer on može da pospeši stvaranje venske tromboze, piše “Zena Blic“.

Blokada, objašnjava on, najčešće počinje u nogama odakle može da se premješta nagore i da izazove infarkt ili šlog.

Za prosječnu ženu, objašnjava dalje on, šansa je jedan prema hiljadu da će joj se dogoditi krvni ugrušak. Međutim, ako je žena zaražena korona virusom, opasnost se značajno povećava.

– U trudnoći se i inače rizik za formiranje kvrnih ugrušaka povećava i pet puta. Ako se tome doda i rizik koji donosi korona, jasno je da su trudnice u mnogo većem riziku – kaže ovaj ljekar, dodajući da se dalja istraživanja na ovu temu tek čekaju kako bi se preciznije odredilo kako najefikasnije zaštititi ove ugrožene grupe.

