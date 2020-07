Kolika je vjerovatnoća da se zarazite koronom ako nosite masku? Odgovor na to čuveno pitanje

A šta to podrazumeva? Epidemiolozi predlažu izbjegavanje većih okupljanja, održavanje fizičke distance, nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru i gradskom prevozu, redovno održavanje higijene, što znači često pranje ruku, a ukoliko niste u mogućnosti da operete ruke vodom i sapunom, onda da to uradite gelovima za dezinfekciju i suho pranje ruku, piše “Srbija Danas“.



Mnogi građani i dalje sumnjaju u djelotvornost zaštitnih maski, i pitaju se koliko one zapravo mogu da ih zaštite?

Ilustracija u tekstu nam daje odgovor na to pitanje. Ukoliko se u direktnom kontaktu nađu Covid 19 pozitivna osoba i zdrava osoba i oboje nemaju zaštitne maske, stopa prenosa virusa je 100 posto.

U kontaktu zdrave osobe sa maskom i osobe pozitivne na korona virus, stopa prenosa virusa je 70 procenata.

Ukoliko Covid 19 pozitivna osoba nosi masku, postoji 5 posto šanse zarazi zdravu osobu bez maske.

I, na kraju, ukoliko u direktnom kontaktu osobe zaražene virusom Covid 19 i zdrave osobe oboje nose maske, šansa da dođe do prenošenja virusa je samo 1,5 posto.

Dakle, ukoliko se svi budemo ponašali kao da smo, po riječima dr Kisić Tepavčević, potencijalni rezervoari zaraze, i preduzimali mjere zaštite (nošenje maski, redovnu higijenu i izbjegavanje većih okupljanja), možemo doprinijeti da se epidemija korona virusa koji je zahvatio svijet uspješno savlada.

