“Niko nije znao šta mi je, osjećao sam se jezivo loše!” Doktor Nestorović progovorio o bolesti

Doktor Nestorović je na knjizi radio gotovu čitavu deceniju, a na 600 strana donosi zanimljiv osvrt na svoj život i emocije, borbu protiv bolesti, pogled na tradicionalnu, ali i alternativnu medicinu, te daje savete kako najbolje raditi na svom telesnom i duhovnom zdravlju.

Poznati pulmolog je veliki deo knjige između ostalog posvetio i Teslinom učenju da o svemiru treba razmišljati kao o frekvenciji vibracija.

“Sve je vibracija i mi smo deo nje. Sve vibracije utiču na ostale ljude, a optimistička je ideja da možemo sami uticati na psihičko i fizičko zdravlje”, objasnio je on za sajt BGonline.

O TESLINOM UTICAJU

“Ono što je Tesla uradio je sublimacija svega što se dešava u ljudskom životu. Bio je neverovatno spiritualan i najviše je uticao na mene. Kao i engleski biolog Rupert Šeldrejk sa Oksforda, koji je genijalan tip, a u savremenoj nauci ga tretiraju kao da nije baš normalan. On je eksperimentalno dokazao teorije tzv. bioloških polja, koja su nama relativno nevidljiva i neprekidno povezuju sva ljudska bića na planeti, a komunikacija se obavlja onim što mi zovemo telepatija, odnosno morfološka genetska polja”, priča Nestorović.

O VODI KAO NOSIOCI INFORMACIJA I ENERGIJI KOJA LIJEČI

“Postoje dokazi iz 19. veka o mađarskom oficiru čiji su konji bili zdraviji od ostalih, manje su se razbolevali, bili su uspešniji na trkama i ispostavilo se da taj oficir deluje svojom energijom na stanje svojih konja. Završio je kasnije u Americi negujući bolesne konje. To je taj efekat koji imate na druge ljude. Poznata je i Japanka koja živi u Australiji i mogla je da učini da biljke brže rastu, da seme bude kvalitetnije. Tu je i priča o vodi, jer mi smo voda, a ne znamo mnogo o njoj. Voda jeste nosilac informacija. Reke i okeani nisu samo to. Oni su svetski kompjuteri koji prenose informacije. Ljudi se osećaju dobro kad su pored vode i vole da se kupaju. Provodimo devet meseci u utrobi majke plivajući. To su elementi povezanosti, svi smo povezani u neraskidivu celinu”, piše dr Nestorović.

O DOBRIM LJEKARSKIM NALAZIMA, A LOŠEM OSJEĆAJU IZNUTRA

“Razboleo sam se 1995. godine i veoma se loše osećao. Niko nije znao šta mi je. Odjednom sam shvatio da je materijalni svet potpuno iščezao iz mene, postao beznačajan i da su stvari koje poseduješ besmislene, da se treba okrenuti onima koji su vam duhovno bliski jer oni koji funkcionišu na materijalnom principu prestaju da vam budu bliski. U to vreme sam drastično promenio način života, usporio, promenio prioritete. Više vremena sam posvećivao sebi, ponovo počeo da čitam knjige iz psihologije i filozofije, shvatio da postoji mnogo medicinske i naučne literature koja ljudima nije dovoljno poznata.

Meni je moja bolest pomogla da promenim način razmišljanja. Tad sam bio u situaciji da niko ne može da mi uspostavi dijagnozu, loše sam se osećao, a nalazi su bili dobri. Sve mi je bilo super, samo ja nisam bio super, što je bilo veoma deprimirajuće”, neki su od redova u knjizi “Između dva sveta”.

O SNAZI ZAGRLJAJA

“Usamljenost je veliki problem ljudi u savremenom svetu. A druženje je esencijalno za ljudsko zdravlje. Mnogo se lakše sve preživljava i podnosi u grupama. Da biste prošli kroz loš period uvek vam treba podrška drugih. Kad vam je teško i kad ste stvarno na dnu, ako vam neko ne priđe i ne pruži utehu, nadrljali ste. Kad vam je teško i kad vas neko zagrli i kaže da će sve biti u redu, 90 odsto stresa nestane. Sve je to protok životne energije. Mrtva i živa ćelija pod mikroskopom to jasno pokazuju. Energija može da se prenese, ali se savremena nauka time ne bavi”, navodi Nestorović.

O NAČINU ISHRANE

“Što se mene tiče, trudim se da jedem što više svežeg voća i povrća, a malo mesa. Slatkiše sam ukinuo i tek ponekad pojedem malo, a nekad sam bio ozbiljan zavisnik od čokolade.”

