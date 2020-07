Ne trošite novac: Napravite zaštitnu masku od stare majice, marame ili čarapa

Podsjetili su da se za izradu maski mogu koristiti stvari koje imamo kod kuće, kao što su stare majice, čarape i drugi predmeti, piše britanski dnevni list Independent.

Istraživači Univerziteta Cambridge tvrde da je za izradu najbolje koristiti majice kratkih rukava ili pamučne jastučnice jer će nam omogućiti da neometano dišemo.

Za izradu maske od majice kratkih rukava potrebno je isjeći njen donji dio. Prepručljivo je da se izreže u obliku kvadrata – po 25 centimetara sa svih strana. Zatim se obje strane tkanine previju u dužini od 0,75 centimetara čime se dobiju otvori kroz koji će se staviti lastika koja će se stavljati na uši. Napravljeni prevoji se zašiju, a lastika u otvore uvuče iglom. Potom se krajevi obje lastike zavežu jedan za drugi odnosno naprave se čvorovi, prenosi “Klix“.

Jedna korisnica Instagrama je demonstrirala kako možete napraviti masku od marame.

Tu je i videovodič za one koji žele od čarapa napraviti masku.

