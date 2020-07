Doktorica odgovara: Možemo li se zaraziti u moru i je li sigurno kupati se u bazenu

U svijetu su već provedena razna istraživanja u vezi s tim, a odgovor je za “RTL” dala i splitska epidemiologinja dr. Diana Nonković.

Istraživanja su pokazala kako i drugi sojevi koronavirusa, poput SARS-a mogu preživjeti 12 dana u vodi sobne temperature te mnogo duže u hladnijim temperaturama, objavio je prije nekog vremena dr. Ian Pepper iz Centra za vodnu i energetsku održivu tehnologiju Sveučilišta u Arizoni.

Istraživali su kako koronavirus opstaje u vodama promatrajući kanalizaciju. Iako zarazne kapljice mogu kontaminirati vodu te je virus otkriven i u otpadnim vodama, stručnjaci su se složili kako će kad padne u veće vode poput rijeka, jezera i oceana, njegova koncentracija biti toliko razrijeđena da je vrlo malo vjerojatno da bi se ljudi mogli zaraziti.

Prema američkom Centru za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) ne postoji dokaz da bi se ljudi mogli zaraziti rekreativnim plivanjem, a “rizik od prijenosa koronavirusa kroz vodu očekuje se da bi trebao biti nizak.”

Bazeni još sigurniji

Prema CDC-u i Agenciji za zaštitu okoliša, dokazano je i kako bazeni ne predstavljaju nikakvu brigu jer klor u vodi uništava virus.

Iako je dokazano da se ne možemo zaraziti rekreativnim plivanjem, stručnjaci su zabrinuti zbog fizičke distance. Brinu se i zbog dijeljenja pića s drugom osobom jer se virus i dalje prenosi s čovjeka na čovjeka, piše ABC News.

Stručnjaci preporučuju i nošenje maske izvan vode. Također, ako se sumnja na koronu uopće ne bismo trebali ići na plažu. Sa sobom bismo trebali ponijeti dezinfekcijsko sredstvo, dezinfekcijske maramice, obične maramice i papirnate ručnike. Trebao bi se izbjegavati kontakt s drugim osobama te bi se redovno trebale prati ruke, poručuje CDC.

“Epidemiolozi ne misle da je to posebna opasnost, ukoliko se pridržavamo osnovne mjere, a to je fizička distanca, da svatko ima svoj prostor. Naravno to ne važi za obitelji, oni su svaki dan ionako na okupu. Preporučen je odlazak na more, može biti i izvrsna fizikalna terapija”, kazala je za RTL.hr epidemiologinja Diana Nonković.

Ponovila je još jednom kako se virus prenosi kapljičnim putem te ako smo u zatvorenom sa zaraženom osobom i u bliskom kontaktu mala je šansa da se nećemo zaraziti. Kazala je i kako nema opasnosti od zaraze virusom u bazenu.

