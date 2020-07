Šta se zapravo događa u vašem tijelu kada progutate žvakaću gumu?

Ipak, ne postoji razlog da vjerujete u priču koju ste slušali tijekom djetinjstva i koja kaže kako će žvakaća guma koju ste progutali ostati zarobljena u vašem tijelu sedam godina.

“Ta tvrdnja je znanstveno točna otprilike kao i tvrdnja da će vam ako progutate sjemenke lubenice u trbuhu narasti lubenica”, kaže Caleb Backe, stručnjak za zdravstvo i dobrobit iz Maple Holisticsa, prenosi “Index“.

Što onda vaše tijelo radi s progutanim žvakaćim gumama?

Žvakaća guma sastoji se od više dijelova: rastezljivog dijela koji možete žvakati te arome, zaslađivača i konzervansa. Ljudsko tijelo ne može probaviti rastezljivi dio, odnosno gumu, ali može probaviti sve dodatke koji okus čine privlačnijim.

To naravno ne znači da će vam žvakaća guma zaglaviti u tijelu, što bi dovelo do problema sa želucem ili probavom. Umjesto toga, tijelo će je probaviti kao i sve druge stvari pa će ona napustiti vaš probavni sistem kroz najviše sedam dana, piše The Healthy.

