Liječnici upozoravaju žene da ne koriste četke za čišćenje “tamo dolje”

Proizvod nosi naziv The Blossom Brush, a tvrtka koja stoji iza njega tvrdi da vam on može pomoći da uklonite krv koja ostane nakon menstruacije. Tvorci ove četke kažu da ona funkcionira tako što uklanja suvišne “otpatke” te tvrde da biste je trebali svakodnevno koristiti tijekom ciklusa.

No ginekolozi su proizvod ocijenili kao “potpuno nepotrebnim” i čak potencijalno opasnim.

“Čini se kao da svakodnevno netko osmisli novi i potpuno nepotreban, a opet štetan vaginalni proizvod za čišćenje”, napisala je na Twitteru dr. Jennifer Gunter komentirajući The Blossom Brush.

S tim se slaže i dr. Sarah Welsh, ginekologica i suosnivačica HANX-a koja je u razgovoru za The Sun rekla kako biste zbog korištenja proizvoda poput ove četke mogli postati podložnijima infekcijama.

“Tvrde da se četkica koristi za uklanjanje otpadaka iz vagine nakon menstrualnog ciklusa, ali to se događa prirodnim putem. Ne bih savjetovala stavljanje vanjskog proizvoda u vaginu jer to može prouzrokovati infekciju ili čak lokalno oštećenje vagine i obližnjih struktura”, istaknula je te dodala kako bi to moglo i “utjecati na pH ravnotežu vagine”.

Ipak, iz tvrtke koja je osmislila ovaj proizvod odgovaraju kako je njihov proizvod “potpuno siguran” te da su već zabilježili “pozitivne reakcije korisnica”.

“Prednosti su uključivale manju uporabu tampona i smanjenje broja dana kada je žena trebala koristiti ženske higijenske proizvode”, istaknuli su.

Unatoč njihovim tvrdnjama, liječnici se slažu kako je dovoljno održavati higijenu vagine tako da je ispirete toplom vodom.

“Pokušajte izbjegavati mirisne gelove i sapune, posebno ako imate osjetljivu kožu. Mnogo žena se pita je li unutarnje pranje korisno, ali nema dokaza koji bi to sugerirali”, kaže ginekologica Shree Datta, prenosi “Index”.

Every day it seems as if someone comes up with a new and thoroughly unnecessary, yet harmful vaginal cleaning product marketed as empowerment. I present to you today’s entry: pic.twitter.com/0onrVLc9mv

— Jennifer Gunter (@DrJenGunter) July 17, 2020