Recept koji može da vas spasi od korone, srpski doktori poručuju: Evo kako da izbjegnete zarazu

Virus Covid-19 vreba od ljudi s kojima se srećete, vreba iz vazduha, sa površina koje dodirne neko ko je zaražen, iz kanalizacije… Ovako gledano, uprkos poštovanju svih mjera, teško da možete očekivati da vas korona zaobiđe. Ipak, postoje lekari, eminentni stručnjaci, kod nas i u svetu, koji tvrde da postoje načini da izbjegnete pošast od koje drhti cijela planeta.

Bez obzira na to da li im verujete ili ne, možda nije zgoreg isprobati njihove recepte.

Posebno kad se zna da nijedan od njih ne podrazumjeva skupocjene tretmane i dugotrajno bolničko liječenje…

1. Profesor dr Goran Belojević, šef katedre za higijenu i medicinsku ekologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Kako tvrdi profesor Belojević, stručnjak za kojeg se može reći sve, osim da je neozbiljan, potpuno nova strategija borbe protiv korone je rješenje za spas planete. Svoje viđenje, zasnovano na naučnim istraživanjima, objavio je u stručnom časopisu, a rezultati do kojih je došao podudaraju se sa tri stručna rada objavljena u svijetu.

– Sadašnja strategija liječenja Covid-19 zasniva se na sintetskoj farmaciji, koriste se lekovi poput hidroksihlorohina, koristi se antibiotik azitromicin, što je u stvari hemomicin. Problem je što nijedan sintetski lijek ne sme da se preporuči kao preventiva, možda jedino aspirin, mada je i on potencijalno opasan jer može da izazove krvarenje iz čira – objašnjava dr Belojević i nastavlja:

– Lijek za koronu je priroda. Osnovna paradigma u medicini je “ljekar liječi, a priroda izliječi”. Govorimo o tome da organizam ima ono što treba. Sve, ima sve. Ono što je naš stav, mog tima, a čekali smo da izađu tri druga rada, jer tri je dovoljno, jeste da je ta mikrobiota, odnosno bakterije u crijevima, da je to ključ odbrane organizma.

Kako ističe dr Belojević, radi se, u stvari, o probiotiku.

– Probiotik je preparat kojim se unosi ono što je inače u crevima. A to je otprilike oko 150 vrsta bakterija, od kojih su dvije najznačajnije, to su mliječnokiselinske bakterije. To je tajna dugog života kavkaskih ljudi, koji piju kefir. Ono što mi predlažemo prvi put u svijetu jeste da se primjenjuje masovni preventivni udar probioticima kod stanovništva svih uzrasta. Probiotik se do sada uvijek propisivao za proliv, međutim, objavljena su tri rada koja su objasnila mnogo, mnogo veći i širi značaj probiotika, odnosno te mikrobiote, tih bakterija.

One posreduju i modeliraju imuni odgovor organizma. Urođenog imuniteta i antitela i stvore balans da ne bude ni mnogo ni malo. Ovo je moguće ako je mikrobiota sačuvana, a nju uništavaju antibiotici, sintetski lijekovi. Zato su stari pod rizikom, oni imaju lošu mikrobiotu. Kod njih je prisutna takozvana disbioza. Potreban je udar, to znači da se preventivno daje svima po jedan probiotik uz obrok, jedan jedini dnevno. To je preventivno, a za liječenje već oboljelih tri puta po dva, to je maksimalna doza koja se daje i kod proliva,piše Novi.

Ovo može da zaustavi pandemiju. Za pacijente na respiratoru sondom treba da im se u rastvor koji dobijaju stavljaju tri puta po dve otvorene kapsule probiotika – priča naš stručnjak i dodaje da je na njemu i njegovom naučnom timu bilo da predlože rješenje, bazirano na radovima Ilije Iljiča Mećnikova, nobelovca iz 1908. godine, a da je sada sve na ljekarima kliničarima – rekao je Belojević.

2. Borislav Kamenov, imunolog

Poznati imunolog objašnjava da odbijanju virusa korona najviše doprinosi vitamin D.

– Taj vitamin se može dobiti putem preparata, hrane, ali i sunčanjem. U ovoj situaciji to se može rešiti izlaskom na terasu ili u dvorište – priča Kamenov i dodaje da je dobra i šetnja uz vođenje računa da ne bude bliskih kontakata sa drugima.

U doba kada su se ljudi udaljili od prirode i sunca i kada vreme mahom provode u kući, za računarima, vrlo je važno vratiti se prirodi.

– Kontakt sa prirodom je narušen – pojašnjava Kamenov, a ona nudi sva rješenja kojih smo se odrekli.

Osim vitamina D, efikasni u borbi da se ojača imunitet su još selen, cink, te vitamini C i E. Cinka i selena nema dovoljno u hrani, pa se zato mogu uzimati kroz preparate.

3. Branimir Nestorović, pulmolog i član kriznog štaba

Od početka epidemije, profesor Nestorović govorio je o prirodnim načinima jačanja imuniteta koji doprinose da organizam zaraženih osoba bolje odgovori na virus Covid-19.

Kako je objasnio profesor, vitamin D je jedna od presudnih stvari za jačanje odbrambene funkcije organizma. Govoreći o imunitetu, Nestorović je, uz vitamin D, isticao i sledeće faktore: dovoljno sna, balansirana ishrana, uzimanje meda, nane i sirupa ili soka zove, konzumiranje povrća i voća, a naročito crnog voća, uzimanje suplemenata cinka.

