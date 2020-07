Ova grupa ljudi će biti u najvećem riziku da se zaraze koronom: Nisu pušači, ni stariji u pitanju

Ljekari upozoravaju da bi krajem godine moglo da dođe do spajanja sezona korona virusa i gripa, ali prije toga posebno rizičan period očekuje sve one koji su – alergični na ambroziju. A takvih je, u pojedinim dijelovima naše zemlje, poput Beograda, i do 30 odsto!

Sezona ambrozije uglavnom počinje krajem jula i početkom avgusta, traje oko dva mjeseca, mada mnogi osjećaju probleme prije i poslije ovog udarnog perioda.

Alergijska reakcija se prvenstveno javlja na gornjim disajnim putevima. Otežano disanje i pojačana sekrecija su osnovni oblici ispoljavanja alergije koja može u nekim situacijama preći u asmatične napade. Osjetljivost očiju – peckanje i otečenost kapaka je isto jedan od simptoma alergije. Imajući u vidu da ambrozija utiče na disajne puteve, a korona virus također napada respiratorne organe, svi koji su alergični na ambroziju spadaju u rizičnu grupu.

Pulmolog dr Tatjana Radosavljević, pak, kaže da se taj rizik ne odnosi samo na osobe koje su alergične na ovu biljku.

– To se ne odnosi samo na ljude koji su alergični na ambroziju. Ljudi koji imaju izražene alergijske poremećaje u smislu tih respiratornih alergija, spadaju u grupu rizičnijih nego zdravi građani – objašnjava dr Radosavljević.

Ona dodaje kako iako sezona ambrozije još nije počela, već uveliko se javljaju oni koji su alergični na razne polene trava i korova, na koprivu, brezu, lipu…

– Sve su to osobe sa povišenim rizikom za kovid 19 – ističe ona.

Dr Radosavljević kaže da su ljudi koji inače pate od alergija već upoznati sa tim kako da postupe, te da počinju sa terapijom još od marta mjeseca, kada takozvane “prolećne alergije” i kreću u pohod.

Prvi simptomi korona virusa poput kašlja, kijanja i otežanog disanja, slični su simptomima koji nastaju kao posljedica prisustva alergena u vazduhu. Iz tog razloga, osobe kojima se ranije nisu javljale alergije svakako treba da se obrate lekaru, imajući u vidu da smo usred pandemije.

– Ukoliko se desi da ljudi koji nisu bili alergični, a dobiju simptome koji liče na alergiju u ovakvoj epidemiološkoj situaciji, najprije treba da se jave u kovid ambulantu da bi se isključila infekcija kovidom 19 – kaže dr Radosavljević.

Ono što treba naglasiti jesu i najbitnije razlike između simptoma korone i alergije, a to su što kod alergija nema visoke temperature, kao ni bola u grudima koji nastaje kada korona virus krene da napada pluća.

Ipak, ukoliko se simptomi jave, svakako se javite u kovid ambulantu.

