Rak dojke se može širiti i na ostale organe, a liječnici ističu na koja tri najčešće

Ako vam liječnik kaže da se karcionom proširio na neke dijelove tijeka znači da je u novoj fazi kada nije ograničen na područje dojke.

To se smatra metastazom, a svaki je slučaj drugačiji – koliko će se proširiti i na koje dijelove tijela, ne zna se dok se to ne dogodi.

Najčešća mjesta metastaze raka dojke

Još uvijek se radi o raku dojke iako se proširio na druge organe. Na primjer, ako se proširi na pluća, ne znači da imate rak pluća. Iako se može proširiti bilo gdje na tijelu, najčešće se radi o kostima, jetri, plućima i mozgu… Unatoč uznapredovalim metodama liječenja, rak dojke je i dalje najčešći pojedinačni uzrok smrti u žena u dobi od 35. do 69. godine, a najvažnije je spomenuti da su posljedice puno lakše ako se na vrijeme otkrije i liječi.

1. LIMFNI ČVOROVI

Limfni čvorovi ispod ruke, u dojci, u blizini ključne kosti su među prvim mjestima gdje će se rak proširiti, a u pitanju je metastaza ako se širi van ovih područja. Kada se postavi dijagnoza raka dojke, liječnik će prvo pregledati limfne čvorove kako bi vidio jesu li pod utjecajem raka. Kako limfe djeluju kao drenaža za bakterije i ostale štetne tvari u tijelu, mogli biste osjetiti simptome ako se rak proširio na njih.

2. KOSTI

Kada je rak dojke metastazirao na kosti, bol je obično prvi simptom. Može utjecati na sve kosti što uključuje kralježnicu, noge, ruke… Ponekad dolazi do propadanja kosti pa se ona lako lomi, no tretmani ovo često sprečavaju. Ako se proširio na kičmu, moguće ćete doživjeti simptome poput inkontinencije ili čestog odlaska na toalet, a to se događa zbog pritiska na živce u kralježnici.

3. JETRA

Ako se proširi na jetru, moguća je pojava boli koja ne prolazi, a nadutost je čest simptom. Moguć je i gubitak apetita i težine. Možda bjeloočnica postane žuta, a to se događa zbog lošeg rada jetre.

Pregledajte grudi na vrijeme i spasite si život!

Podaci od prije 2 godine govore kako oko 75 žena u Hrvatskoj mjesečno umre od raka dojke. Uzevši u obzir mogućnosti ranog otkrivanja, to je poražavajući broj. Evidentno je da postoji problem ili otpor žena prema odlasku na pregled. U većini slučajeva karcinom koji je otkriven u ranom stadiju može se uspješno izliječiti.

Osim pojave kvržice, koji su ostali simptomi raka dojke?

1. PROMJENA U TEKSTURI DOJKE

Tvrđi komad kože koji se doima debljim nego što bi trebao biti ili bradavice iz kojih izlazi iscjedak mogu biti simptom raka dojke, kaže dr. Joseph Weber, onkolog. Nekad se kod raka dojke dogodi da se kanali u unutrašnjosti dojke blokiraju što dovodi do promjena na koži pa dojka može izgledati kao narančina kora.

2. BRADAVICE MIJENJAJU OBLIK

Rak dojke može uzrokovati promijene na bradavicama tako da se one uvlače unutra ili su izbočene. To se obično događa zbog tkiva koje raste unutar dojke što uzrokuje promijene u izgledu dojke i bradavice.

3. ISCJEDAK IZ BRADAVICA

Još jedna abnormalnost koja prati rak dojke je pojava iscjetka iz bradavica koji nije mlijeko. Ova pojava često nije posljedica raka dojke, ali ako ste primijetili da se iscjedak pojavi bez da ste dotaknuli dojku, važno je odmah posjetiti liječnika.

4. OTEKLINE I CRVENILO

Uz upalni rak dojke se javljaju i prvi simptomi koje možete prepoznati po crvenoj koži (posljedica upale) i oteklini.

Rizični čimbenici za nastanak raka dojke

Sve se više pažnje posvećuje genetici. Prema nekim istraživanjima i do 1/4 slučajeva raka dojke je genetski uvjetovano. Najpoznatije su mutacije na genima BRCA1 i BRCA2. Čak 80 do 90% žena koje posjeduje te mutacije će tijekom života oboljeti od raka dojke. Prema tome, žene koje u bližoj obitelji imaju jedan ili više slučajeva raka dojke svako su kandidati za genetsko testiranje. Zainteresirane se mogu javiti u genetsko-onkološko savjetovalište u Klinici za tumore gdje će dobiti sve potrebne informacije,piše Ordinacija

Ostali čimbenici koji su povezani s većim rizikom za razvoj karcinoma dojke su dob (rizik raste s godinama starosti), ranija menarha (prije 12 godine života), kasnija menopauza (poslije 55 godine), prva trudnoća nakon 30 godine (ili uopće nerađanje), nedojenje, oralni kontraceptivi, dugotrajno uzimanje hormonske nadomjesne terapije, zračenje prsnog koša i pretilost te hrana bogata mastima.

