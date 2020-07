Rani znakovi bolesne jetre – iako su rijetki, ima ih, a tri su skupine ljudi su najugroženije

Kada bismo pitali koji je organ najvažniji u ljudskom tijelu, većina bi rekla da je to srce, mozak i pluća. Jetra ne bi bila u odgovorima iako su ona iznimno važna za funkcioniranje našeg organizma, ima važnu ulogu u metabolizmu obavljajući mnoštvo funkcija koje uključuju i detoksifikaciju, borbu protiv infekcija, odlaganje glikogena, skladištenje energije te proizvodnju krvnih bjelančevina i žući, važne prilikom probave.

Vrijedno radi u desnoj strani trbušne šupljine, bez zvuka, a najčešće i bez boli. Zato je važno prepoznati rane znakove bolesti jetre jer na nju prečesto zaboravimo. Procjenjuje se da najmanje deset posto stanovništva ima neki oblik bolesne jetre, a najčešće se javljaju hepatitis C, nealkoholna masna jetra i rak jetre. Prekomjerna upotreba alkohola, virusni hepatitisi te debljina vodeći su rizični faktori koji dovode do smrtnosti od bolesti jetre, a upravo na njih možemo utjecati i sačuvati u najvećoj mjeri zdrava jetra.

Alkoholičari, debeli i oboljeli od hepatitisa češće bi trebali kontrolirati jetra. Ostali uzroci koji dovode do smrtnosti od bolesti jetre su rak, autoimunosne bolesti te genetički ili metabolički poremećaji u radu jetre.

Nažalost mnoge bolesti jetre nemaju simptome dok na ovom organu ne nastupe značajnija oštećenja, a liječenje je tada manje uspješno ili čak neuspješno. Neka su istraživanja pokazala da je čak 69 posto odraslih s cirozom jetre bilo nesvjesno svoje bolesti.

Nealkoholna bolest jetre

Kada govorimo o bolesnoj jetri, a uzrok nije alkohol onda je to nealkoholna masna jetra (eng. non – alcoholic fatty liver disease, NAFLD ). To stanje karakterizira nakupljanje masti u jetri, a dijagnosticira se kada je masno više od pet posto mase jetre. Ovo je najčešća bolest jetre u odraslih i djece zapadnih zemalja, a i nadalje se bilježi porast broja oboljelih. Pretilost, osobito trbušna debljina, inzulinska rezistencija, pretjeran unos jednostavnih ugljikohidrata, zaslađenih pića i narušena ravnoteža crijevne mikrobiote glavni su razlozi zašto nastane masna jetra.

Ako se ne liječi na vrijeme dovodi do nealkoholnog steatohepatitisa, ciroze i raka jetre. Ta će se stanja očitovati gubitkom apetita, mučninom, povraćanjem, umjerenom (ponekad i jakom) boli u abdomenu i žutila kože i očiju. Na jetri nastaju oštećenja praćena upalom. Rani znakovi masne jetre često ostanu neprepoznati, a to su umor i slabost te lagana bol u trbuhu. Međutim redoviti liječnički pregledi i krvna slika, koja uključuje mjerenje razine jetrenih enzima, šećera, kolesterola i triglicerida, mogu otkriti da se s jetrom nešto događa i da treba mijenjati životne navike.

Prva i vrlo vrijedna pomoć je dijeta s niskim udjelom ugljikohidrata, odnosno s cjelovitim žitaricama umjesto rafiniranih ugljikohidrata i jednostavnih šećera. Studija iz 2013. godine pokazala je da ljudi koji jedu mediteransku prehranu značajno mogu smanjiti udio masti u jetri i inzulinsku rezistenciju.

Alkoholna bolest jetre

Masna jetra kao posljedica pijenja alkohola vrlo se brzo liječi prestankom konzumacije alkohola. Naime, većina alkohola koji se popije, metabolizira se u jetri prilikom čega nastaju razgradni produkti koji su štetniji (i otrovniji) od samog alkohola. Nastaju i slobodni radikali dodatno oštećuju stanice jetre, a kod ustrajnog i dugotrajnog pijenja slobodnih radikala je toliko da se tijelo više ne može prirodno od njih braniti, nastaju upalni procesi koji oštećuju vitalne funkcije jetre.

Većina alkohola koji se popije, metabolizira se u jetri. Međutim, tijekom metabolizma alkohola nastaju razgradni produkti (npr. acetaldehid), koji su otrovniji i štetniji od samog alkohola. Uz to, skupina metaboličkih produkata, slobodnih radikala, mogu dodatno naštetiti stanicama jetre i potaknuti proces upale, oštećujući tako neke vitalne jetrene funkcije, poput procesa stvaranja energije. Žutilo kože i ovdje je simptom, ali jetra već pati puno prije nego što se on pojavi. Ostali simptomi alkoholne bolesti jetre mogu biti ekcemi i psorijatične promjene kože, loša reakcija na lijekove (antibiotike i lijekovi protiv boli), česte žgaravice i refluks. Osim toga, kronično pijenje podiže toleranciju na alkohol pa se pije još više. Žene su podložnije razvoju alkoholne bolesti jetre, cirozi i smrti od bolesti jetre.

Alkoholna bolest jetre ima tri stadija:

* alkoholna masna jetra

* alkoholni hepatitis

* alkoholna ciroza

Masna jetra izazvana alkoholom

Alkoholna masna jetra može nastati već i nakon kratkotrajnog pijenja velikih količina alkohola. Najčešće nema vidljive simptome iako neki mogu osjetiti slabost, umor ili neugodu u trbuhu.

Alkoholni hepatitis

Ovo stanje posljedično nastaje nakon dugotrajne konzumacije alkohola. Prati ga upala koja uništava stanice jetre, a s vremenom ožiljci i čvorići sprečavaju uobičajenu funkciju jetre. Pojava čvorića već se dijagnosticira kao ciroza. Alkoholni hepatitis i cirozu neće razviti svi alkoholičari, a mogu je razviti i oni koji umjereno piju alkohol. Otprilike 10-35% alkoholičara razvije alkoholni hepatitis, dok njih 10-20% razvija cirozu jetre. Alkoholni hepatitis u početku nema simptoma, no s vremenom i pojavom ciroze javljaju se gubitak apetita i mršavljenje, mučnina, bolovi u trbuhu, pojačano znojenje, žutica, mentalna zbunjenost, ubrzano kognitivno propadanje, umor i nakupljanje tekućine u trbuhu. Liječnička intervencija hitna je u ovom stadiju bolesti.

Alkoholna ciroza

Jednom kada se dijagnosticiraju oštećenja jetre uzrokovana alkoholom, bolest se može zaustaviti strogom alkoholnom apstinencijom. No, nastavi li osoba i dalje piti alkohol, ima manje od 50 posto šanse živjeti još sljedećih pet godina.

U uznapredovalom stadiju dolazi do nakupljanja tekućine u trbuhu i oštećenja mozga što dovodi do depresije, anksioznosti, konfuzije, smanjene moći rasuđivanja i esencijalnog tremora. Uz lijekove, dio liječenja je i psihoterapija.

Rak jetre

Hepatocelularni karcinom je najčešći tip raka koji je primarno nastaje u jetri, a nastaje iz zloćudnih hepatocita (jetrenih stanica). Rizik za pojavu hepatocelularnog karcinoma je višestruko veći kod nositelja virusa hepatitisa B. Redovite kontrole i mjerenja alfa-fetoproteina (nestaje ubrzo nakon rođenja, a ako se pojavi u odrasloj dobi, najčešće se povezuje uz hepatocelularni karcinom) dobre su mjere za rano otkrivanje raka jetre u visokorizičnih skupina (ciroza jetre, hepatitis). Biopsija jetre je ključna za dijagnozu i rano otkrivanje, što pridonosi učinkovitijem liječenju.

Godišnje oko 120 transplantacija jetre u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je u prosjeku svake godine transplantira oko 120 jetri, najviše u zagrebačkom KB Merkuru koji je vrhunski transplantacijski centar te centar izvrsnosti u Europi i svijetu. Odbacivanje jetre slabije je nego odbacivanje drugih organa, primjerice srca ili bubrega, no unatoč tome imunosupresivni lijekovi moraju se koristiti redovito i doživotno.

Primatelji jetre najčešće su bolesnici čija je jetra uništena cirozom, hepatitisom ili uporabom različitih lijekova. Ponekad se transplantira jetra i u slučaju raka, ako nije u uznapredovaloj fazi. Iako virus hepatitisa i autoimune bolesti razaraju i transplantiranu jetru, kod takvih bolesnika preživljenje je i dalje dobro. Alkoholičari mogu biti kandidati za transplantaciju samo ako prestanu piti,piše Živim.gloria

Što pomaže kod svih bolesti jetre

✓ Paziti na unos masnoća, prednost dati hladno prešanim biljnim uljima poput maslinovog.

✓ Većinom jesti integralne žitarice, povrće i voće, nemasno meso, ribu.

✓ Pojačati detoksikaciju jetre unosom šparoga, cikorije, radiča, rikule, maslačka, brokule, kupusa, kelja i cvjetače te tamnozelenog lisnatog povrća.

✓ Smanjiti unos soli.

✓ Alkohol ne uzimati nikada.

✓ Nikada ne započeti ili odmah prestati pušiti.

