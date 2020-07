Kako tačno djeluju zaštitne maske: Možda će vam nakon ove ilustracije biti jasnije

“Blokira respiratorne kapljice koje dolaze iz usta i grla”, odgovorio je sam na pitanje u nastavku, prenosi “Slobodna Dalmacija“.

Njegovu viralnu objavu pregledalo je već hiljade ljudi. Pokazuje tačno kako nošenje maske može spriječiti prijenos virusnih čestica sa zaražene osobe na nezaraženu.

Uz pomoć dva jednostavna prikaza pokazao je kako izgleda ploča s agarima u koju je kihao, pored koje je pjevao, govorio i kašljao bez maske, a potom i s maskom.

Kolonije bakterija pokazale su se tamo gdje su sletjele kapljice, dok ih je maska uspjela blokirati. Razlika je vidljiva i golome oku, a nije nimalo zanemariva.

U svojoj sljedećoj demonstracji Davis je pokazao kako izgleda društveno distanciranje s maskom i bez nje. Udaljio se od svojih eksperimenata 1.8 metara i kašljao, najprije bez maske, a potom i s njom. Pokazalo se kako je maska blokirala veliku većinu kapljica, dok su one iskašljane bez zaštite sletjele u blizinu eksperimenta.

On je napomenuo i kako se ne radi o tipičnom prikazu širenja koronavirusa, ali cilj je ionako bio prikazati efektivnost nošenja maski za one koji ne poštuju preporuke i to ne čine. Naročito su takvi potezi opasni u zatvorenim prostorima, primjerice u javnome prijevozu u koji se nikako ne bi smjelo ulaziti bez zaštite na licu.

S obzirom kolika je količina ljudi u ovim trenucima asimptomatska, takvi potezi su i više nego nemarni.

