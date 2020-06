Karcinom dojke jedno od najčešćih malignih oboljenja kod žena u BiH

Trenutno u udruženju ima 179 članica. Taj broj raste i opada. Najvažnije je probuditi svijest kod žena i muškaraca. Pregled pri tuširanju, redovna kontrola kod ginekologa, pregledati se kod svog ljekara barem jednom godišnje, da bi bilo rano otkrivanje, kazala je Selma Lučkin, predsjednica Udruženja “Renesansa”

Od karcinoma dojke godišnje u svijetu umiru stotine hiljada žena. Prema podacima Međunarodne agencije za istraživanje karcinoma godišnje se registruje 1,38 miliona novoboljelih od raka dojke. Istovremeno godišnje se registruje 458.000 smrti čiji je osnovni uzrok rak dojke (IARC, Globocon, 2008).

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) rak dojke je najčešći zloćudni tumor žena širom svijeta, kako u razvijenim tako i zemljama u razvoju. U zemljama u razvoju zadnjih godina broj novooboljelih od raka dojke je u stalnom porastu.

Trenutno, ne postoji dovoljno saznanja o uzrocima nastanka raka dojke, zbog čega je rano otkrivanje bolesti izuzetno bitno za spašavanja života. Ukoliko se rak dojke otkrije rano, i ako je dostupan adekvatan tretman, postoji velika šansa da je taj rak dojke izlječiv.

U Bosni i Hercegovini, kao i u drugim dijelovima svijeta, maligni tumori su jedan od vodećih zdravstvenih problema. Kod žena je najčešći karcinom dojke, dok je kod muškaraca najdominantniji karcinom prostate.

Selma Lučkin, predsjednica Udruženja “Renesansa”, jedna je od žena koje su se izborile sa ovom bolešću. Danas je tu da pomogne svim ostalim koje se nađu u istoj situaciji.

“Razumijem sve žene koje su operisane i koje će biti. Najvažnije je probuditi svijest. Do prije desetak godina mamografije i ultrazvuk su radile žene u dobi od 40 i više godina. Međutim, moja preporuka svakoj mladoj osobi, poslije prvog menstrualnog ciklusa, da se kontrolišu. Novi statistički podaci govore da, nažalost, obolijevaju mlađe osobe, ne samo od karcinoma dojke nego i grlića maternice. Ne zna se tačan broj, ali u prosjeku oko 1.400 žena godišnje oboli od malignog oboljenja”, rekla je za Anadolu Agency (AA) Lučkin.

Kako je kazala, u porastu je i broj muškaraca oboljelih od karcinoma dojke.

“Sada je to bolest modernog doba ne samo žena nego i muškaraca. Oko 1.400 žena oboli, a od tog broja, od 25 do 50 žena izgubi borbu sa tom bolešću, dakle, karcinomom dojke. Međutim, imamo veliki broj pacijentica koje se nama ne javljaju, jednostavno, boje se da se pomire sa svojom bolešću. To je najveći strah”, istakla je Lučkin.

Smatra da se “lakše izboriti sa malignim oboljenjem nego sa psihičkom sviješću”.

“Žene ne žele da razgovaraju sa psiholozima muškarcima nego sa ženama jer misle da žena ženu bolje razumije. Mi smo, ipak, na Balkanu i to malo drugačije ide. Jednostavno imamo neki stid u sebi. Razmišlja se na način da ću imati pečat ako kažem da sam oboljela od malignog oboljenja. Naša svijest se nije probudila. Ovo je sada bolest modernog doba”, kazala je Lučkin.

Podcrtala je sve žene koje su oboljele od malignog oboljenja i pobijedile bolest, pomažu drugim ženama tako što im prenose lično iskustvo.

“Niko nikoga ne može razumijeti ukoliko nije prošao kroz to. Žena ženu može prepoznati po dijagnozi. Mi u udruženju smo sestre po dijagnozi. Mi smo kao jedna mala porodica. Trenutno u udruženju ima 179 članica. Taj broj raste i opada. Najvažnije je probuditi svijest kod žena i muškaraca. Pregled pri tuširanju, redovna kontrola kod ginekologa, pregledati se kod svog ljekara barem jednom godišnje, da bi bilo rano otkrivanje”, poručila je Lučkin.

Naglasila je da se sa malignim oboljenjima puno bolje nose mlađe nego starije žene.

“Psihološki su jače. Kemoterapija je prvi stadij kada se žena suočava ne sa bolešću nego sa opadanjem kose. To je stres i jako loše to podnosi svaka žena ili muškarac. Perike nisu na listi. Neko ih može kupiti, a neko i ne. Više žena ih ne može kupiti. Zato smo mi prije dvije godine kao udruženje tražili da i perike idu na listu, da imamo barem neku polovičnu participaciju za perike”, kazala je Lučkin.

Istakla je da je podrška porodice jako bitna u borbi protiv karcinoma dojke.

“To je oslonac, to je stub. Porodica se kompletno promijeni. Kad vi plačete, plaču i oni. Kad se smijete, smiju se i oni. Stres jako puno utječe na nas. Pogotovo u vrijeme ove pandemije, jako puno žena osjećalo je tjeskobu, anksioznost, to se pobjeđuje razgovorima”, izjavila je Lučkin.

Mnoge žene, kako je kazala, kada saznaju dijagnozu, pitaju se: “Zašto baš ja?”.

“Ne treba se to pitati nego se javiti na vrijeme ljekaru, zbog prevencije. Kod jako puno žena, nakon saznanja da su oboljele od karcinoma dojke, dolazi do razvoda braka i drugih problema poput gubitka posla. Imamo jedan broj žena koje su izgubile posao jer su oboljele od malignog oboljenja. Sve žene koje su operisale maligno oboljenje su žene heroine ovog svijeta”, pojasnila je Lučkin.

Govorila je i o liječenju u doba pandemije koronavirusa.

“Nije bilo problema. Sve se odvija kao i do sada. Nije bilo nikakvog zastoja ni za kemoterapiju niti za tabletarnu hormonalnu terapiju. Pošto je pandemija, mi imamo telefon putem kojeg smo komunicirale sa ženama jer smo sve oslabljenog imuniteta”, pojasnila je Lučkin.

“Renesansa” je udruženje osoba oboljelih i liječenih od karcinoma dojke i ostalih malignih oboljenja, osnovano 8. maja 1999. kao nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija sa sjedištem u Sarajevu.

Nastala je iz svijesti o potrebi postojanja organizovane samopomoći žena oboljelim od tumora, budući da se liječenje (ponekad i agresivnim terapijama) lakše podnosi i savladava zajedno: druženjem, pomaganjem, radom i saradnjom.

U BiH nema tačnih podataka o broju oboljelih od karcinoma dojke. Nezvanična statistika pokazuje da od oko 1.400 novootkrivenih slučajeva 500 žena zbog te bolesti izgubi bitku za život.

Karcinom dojke jedno je od najčešćih malignih oboljenja kod žena u BiH, a ukoliko se otkrije u ranoj fazi procent izlječenja je visok.

