Epidemiolozi iz regiona: Primijetno je da zaraženi imaju slabiju kliničku sliku

Direktor HZJZ-a Krunoslav Capak izjavio je u subotu da zaraženi koronavirusom opažajno imaju slabiju kliničku siku, no još uvijek to nije dokaz da je virus oslabio, a samoizolaciju potpredsjednika SDP-a Rajka Ostojića nazvao je omalovažavanjem epiemiološke struke i to je nedopustivo.

“Ono što se sada opažajno vidi je da imamo nešto slabije kliničke slike”, kazao je za N1 Capak dodavši da je i od epidemiologa iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Slovenije, čuo da u tim zemljama zaraženi koronavirusom imaju blage kliničke slike i dosta asimptomatskih zaraženih.

Dodao je kako primijetno, možemo reći da imamo više takvih blagih kliničkih slika i dosta asimptomatskih osoba, ali to još uvijek nije naučni dokaz da je virus oslabio.

Procijenio je da je to prerano tvrditi dok se ne dokaže istraživanjem na većem broju ljudi, prenosi Hina.

Prosječna dob oboljelih je 20 godina mlađa nego što je to bilo u ožujku, iz razloga što su uglavnom mladi ljudi putovali u susjedne zemlje, a imamo i dosta situacija zaraze u noćnim klubovima, dodao je.

Capak: Epidemiolozi trebaju ocijeniti je li netko u riziku od obolijevanja ili nije

Komentirajući samoinicijativnu izolaciju potpredsjednika SDP-a Rajka Ostojića, ravnatelj HZJZ-a Capak je kazao da Ostojić sa svojim postupcima i izjavama u medijima, poništava epidemiološku struku.

“Ostojić je gastroenerolog, mi se njemu ne petljamo u njegovu dijagnostiku i liječenje, nek se on ne petlja u epidemiološki posao”, naglasio je.

Podsjetio je da su epidemiolozi na temelju struke ocijenili da premijer Andrej Plenković ne mora u samoizolaciju, nakon kratkog susreta manjeg od tri minute i bez bliskog kontakta s tenisačem Novakom Đokovićem prošli vikend u Zadru.

“Mi, epidemiolozi, smo ti koji trebamo ocijeniti da li je netko u riziku od obolijevanja ili nije, a uporno se ljudi odlučuju da sami određuju da li netko treba ili ne treba ići u samoizolaciju. Pustimo to epidemiolozima”, poručio je Capak,prenosi Fokus.

