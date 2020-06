Faktor nije dovoljan: Na šta obratiti pažnju kada se kupuje krema za sunčanje

Krema za sunčanje postala je posljednjih desetljeća neizostavna “pratnja” na plaži, no kako raste svijest o štetnosti sunčevih zraka, mnogi je koriste i pri svakodnevnom izlaganju suncu, dok su još daleko od pijeska i mora.

Na tržištu postoji bezbroj preparata za zaštitu od sunca – ulja, pekmezi, losioni, sprejevi i mlijeka, a sve popularniji su i domaći pripravci.

1. Zaštitni faktor

Treba izabrati odgovarajući zaštitni faktor (SPF – Sun protection factor). Ukoliko ste svjetlije puti i osjetljivije kože, trebate birati viši faktor. Dermatolozi preporučuju faktor 50. Osobe tamnije puti trebale bi se štititi faktorom 30. Nakon što dobijete boju, možete koristiti zaštiti s nižim faktorom. Madeže i ožiljke treba uvijek štititi faktorom 50.

Faktori se dijele na:

niske (6 – 10)

srednje (15 – 25)

visoke (30 – 50)

vrlo visoke (50 +)

Kako bi odredili odgovarajući faktor, obratite pažnju na to koliko vaša koža može biti izložena suncu, a da ne pocrveni, odnosno ne dobije opekline ( radi se o vremenu od pet minuta do pola sata). Koža koja brzo pocrveni, treba veći zaštitni faktor. To su ljudi sa svijetlom puti i kosom te riđokose osobe. Osobe s tamnom kosom i očima te maslinastim tenom svakodnevno trebaju niži faktor (15-25), no kod sunčanja se prepuručuje da koriste faktor 30.

2. UVA i UVB, ali i IR-A filter zaštite od sunca

Krema treba sadržavati UVA, UVB, ali i zaštitni filter od infracrvenog A zračenja (IR-A). Infracrveno A zračenje predstavlja gotovo trećinu sunčevog zračenja, a UVA i UVB sedam posto. Oštećenje kože izazivaju UVA i UVB zračenja, dok IR-A zrake prodiru u nju i izaziva dugoročna oštećenja. Dermatolozi upozoravaju da je IR-A zračenje četiri puta štetnije od UVA i UVB zračenja.



3. Mineralni i hemijski filteri

Kreme sadrže jedne ili druge filtere. Kemijski ili organski filteri upijaju se u kožu i apsorbiraju UV zrake te ih pretvaraju u toplinu. Mineralni ili fizički filteri (cink oksid i titan dioksid) kožu štite mehanički, odnosno ne upijaju se u nju i ne ulaze u krvotok, već stvaraju zaštitni sloj i odbijaju sunčeve zrake. Zbog toga krema za sunčanje s mineralnim zaštitnim filterima ostavlja bijeli trag na koži te se ona teško razmazuje, no sigurnija je za korištenje.

4. Svakog ljeta nova krema za sunčanje

Dermatolozi nikako ne preopručuju da čuvate prošlogodišnju otvorenu tubu ili bočicu svoje kreme, već da kupite novu. Otvorena krema gubi zaštitna svojstva, a i bila je u doticaju s bakterijama na vašim rukama.



5. Obilato nanesite kremu

Krema s visokim zaštitnim faktorom, ukoliko se ne nanese na kožu u odgovarajućoj količini, gubi zaštitu. Bočica kreme za sunčanje (200 ml) dovoljna je za šest do sedam korištenja, a ne za cijelo ljetovanje. Ne zaboravite namazati uši i područje iza njih te usne i tabane. Također mažite i područja koja prekriva kupaći kostim.

6. Kremu za sunčanje nanesite na vrijeme

Krema za sunčanje nanosi se 15 minuta prije izlaganja suncu te nakon svakog kupanja. Malu djecu treba mazati svakih pola sata, a bebe ne smijete ljeti izlagati suncu, prenosi “RTL“.

