Limun pomiješan sa ovom namirnicom čini čuda za zdravlje: Evo u čemu sve pomaže

Evo nekih primjera gdje je karanfilić našao svoju primjenu:

Karanfilić kao analgetik

Mljeveni karanfilić zaustavlja krvarenje i ublažava bol tako što se pospe po rani, dok je u slučaju uhobolje potrebno razblažiti ulje karanfilića sa maslinovim, umočiti u njega kuglice od vate i držati u uhu pola sata.

Karanfilić za njegu kože

U borbi protiv akni ovaj začin se pokazao koristan u kombinaciji s medom i limunom: poimešati po kašičicu mljevenog karanfilića i meda i dodati 3 kapi limunovog soka. Masku nanijeti na lice, ostaviti da djeluje 20 minuta i opratu hladnom vodom. Masaža lica uljem od karanfilića smanjuje nadutost i hidrira kožu, piše “Novi“.

Karanfilić kao aromatik i antiseptik

Ulje klinčića je dobar aromatik i antiseptik: ako se nekoliko kapi razblaži vodom i mućka u ustima, nestaće neprijatan zadah, a pritom će se spriječiti širenje zubnog karijesa i ublažiti zubobolja. Osim toga, karanfilić začin jača imunitet, poboljšava metabolizam i ublažava reumatske tegobe.

Odličan narodni recept protiv holesterola i triglecirida:

Potrebno vam je 5 grama klinčića i 2 litra vode. Nesamljevene klinčiće stavite u bocu sa vodom i ostavite naredna dva do tri dana u frižideru. Bocu za to vrijeme treba protresti par puta tokom dana. Napitak od karanfilića pijte svako jutro i to po jednu manju šoljicu (za kafu)- najviše do 1 dl dnevno. Kada popijete prvu količinu, nastavite sa još jednom bocom. Nakon dvije popijene boce pravi se pauza od mjesec dana, kada se terapija sa klinčićem može ponoviti.

Iskustva sa ovim receptom su pozitivna i najvjerovatnije da nećete morati ni praviti drugu turu jer se karanfilić za holesterol pokazao veoma dobro i djelotvorno.

Karanfilić za mršavljenje

Karanfilić stimuliše probavu na način da reguliše rad cjelokupnog probavnog trakta, pospješuje varenje hrane, ojačava imunitet, poboljšava cirkulaciju i značajno ubrzava metabolizam, spriječava nadimanje, mučninu i ostale stomačne tegobe. U kombinaciji sa đumbirom i cimetom postiže odlične rezultate u topljenju masnih naslaga.

