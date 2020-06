Spavate li bosi ili u čarapama? Šta je bolje za zdravlje

Osim zbog fizičkih razloga i topline tijela, postoje i psihički razlozi zašto neki ljudi spavaju u čarapama, a drugi bosonogi.

Neki ljudi ne mogu zaspati bez čarapa na stopalima, a to i nije tako bezrazložna navika. Naime, prema istraživanju iz 2007. godine, ljudi koji imaju naviku spavati s čarapama na nogama u san utonu brže nego bosonogi, prenosi “Fokus“.

Naučnici kažu da je to zbog toga što tjelesna temperatura tokom noći pada, a najnižu tačku dostiže oko 4 sata ujutro.

Zagrijavanje ruku i nogu dovodi do širenja krvnih žila, a to oslobađa toplinu kroz kožu i pomaže sniziti osnovnu tjelesnu temperaturu. Sve to pak vodi slanjem poruke mozgu da je došlo vrijeme za spavanje. Neka istraživanja su pokazala da je topla koža povezana s bržim spavanjem.

– Tokom 24 sata na dan, pojava sna i budnosti usko je povezana s promjenama u tjelesnoj temperaturi. Promjene u temperaturi kože utiču na sposobnost ulaska u san i održavanja razine spavanja – kažu u američkom Nacionalnom institutu za zdravlje.

Ukoliko odlučite spavati s čarapama na nogama, svakako neka to budu čiste čarape, ne one koje su vam cijeli dan bile na nogama.

Neki bolje spavaju bez čarapa

Postoji i teorija da je bolje spavati bosih stopala pa je na vama da sami odlučite što je bolje za vas. Neki ljudi ne mogu zaspati ako imaju čarape na nogama jer im je previše vruće – znaju čak izbaciti stopala izvan pokrivača, jer tek tada mogu usnuti kako treba.

Naime, temperatura našeg tijela prirodno opada dok tonemo u san što ubrzava uspavljivanje pa je stoga kvaliteta samog spavanja je u hladnijim uvjetima bolja. Stopala sadrže oko 250.000 žlijezda znojnica koje su zadužene za rashlađivanje tijela.

Ako je tijelu previše toplo tokom spavanja, pale se signali kao da je vrijeme za buđenje – memorija počinje raditi, tijelo postaje aktivnije… To remeti san, budimo se, okrećemo i teško ponovno utonemo u san.

Osim što spuštanje tjelesne temperature pomaže boljem snu, pomoći će i bržem radu metabolizma. A ako metabolizam brže radi, kilogrami se brže otapaju i sporije gomilaju. Idealna temperatura prostora za spavanje je između 16 i 18 stepeni Celzijusa.



Razlika između ljudi koji spavaju s čarapama i bez njih

Neki ne mogu zaspati ako im čarape nisu na stopalima jer im je hladno, a drugi ne mogu s njima jer im je vruće. Postoji teorija kako se tu može raditi i o stanju psihe, a ne baš uvijek o toplini ili hladnoći tijela, tvrde psiholozi. Tu je objašnjenje:

Ljudi koji spavaju s čarapama

Oni to rade zato što zaista osjećaju hladnoću, iako u prostoriji nije hladno. To može biti povezano s raznim fizičkim aspektima kao što su debljina kože i spor metabolizam.

Ali, spavanje u čarapama odraz je i psihe. Ljudi koji nikako ne mogu zaspati bez čarapa na stopalima obično imaju potrebu biti zaštićeni, vole boraviti na ugodnim mjestima i uvijek nastoje uspostaviti duboke i vrlo intimne odnose s drugima. Po prirodi su nježni, najsretniji su u nečijem zagrljaju i ne smeta im dijeljenje svojeg osobnog prostora s drugim ljudima.

Ljudi koji spavaju bez čarapa

Njima spavanje s čarapama na stopalima izaziva nelagodu i prevruće im je da bi mogli zaspati. Fizički, to može ukazivati na brz rad metabolizma, dobru cirkulaciju i deblju kožu. Ali, gledajući njihovu psihu, onu su vrlo neovisni i zaštitnički orijentirani prema drugima.

Njihov osobni prostor im puno znači i družit će se s drugim ljudima samo kad su za to raspoloženi, ne uvijek. Vrlo su pošteni i iskreni. Privlače ih izazovi, a za ljude do kojih im je izuzetno stalo će napraviti sve, samo da njima bude dobro, piše BrightSide.

